Un hombre golpeó en la cabeza con un martillo a su compañero de trabajo y trata de suicidarse después en Sant Joan, Alicante

Un hombre agrede a un compañero de trabajo en el hipermercado del Carrefour, concretamente en el lavadero de Sant Joan, después de la agresión se cortó el cuello en el mismo parking. Algunos testigos apuntan a que le golpeó con un martillo hasta en varias ocasiones en la nuca y en la frente.

Ambos han sido trasladados al hospital por los servicios sanitarios que se trasladaron hasta el lugar al recibir una llamada. Un enfermero que tenía el vehículo en el taller y un guarda de seguridad, se acercaron al agresor al presenciar lo ocurrido. Trataron de evitar que el varón siguiese autolesionándose, pero cuanto más se acercaban, más cuchilladas se propinaba.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del conflicto. Según el testimonio de algunas personas que presenciaron la escena, la agresión se produjo poco después de que los dos compañeros tuviesen una discusión relacionada con su trabajo, que acabó con el agresor golpeando la cabeza del herido, según informan medios locales como 'Todo Alicante'.

Cayó desplomado tras perder sangre por las cuchilladas

Tras agredirle, cogió un cuchillo y se acuchilló varias veces en el cuello mientras los dos testigos intentaban calmarle y acercarse a él para evitar que siguiese lesionándose. Solo paró cuando sus fuerzas fallaron al perder muchísima sangre. Al poco cayó desplomado en una esquina y el enfermero allí presente le pudo taponar las heridas que se hizo con gasas y papel.

Varios agentes del cuerpo de la Policía Local de Sant Joan d´Alacant se desplazaron al lugar al recibir una llamada de las personas presentes alertando de que había dos heridos. Los servicios sanitarios se trasladaron rápidamente para atenderles y les trasladaron al hospital en ambulancia. Por el momento, la investigación continúa abierta y el pronóstico de los dos hombres es reservado, no hay más información sobre cuál es su evolución.