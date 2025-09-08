La víctima presentaba once heridas en el abdomen, hematomas y heritemas por todo el cuerpo, además de marcas en el tobillo y las muñecas

Una pelea entre okupas en el centro de Valencia acaba con tres heridos y varios detenidos

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Elche (Alicante) a dos hombres de 28 y 30 años acusados de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio cometidos contra otro varón de 29, a quien presuntamente ataron con bridas y apuñalaron con un arma blanca en el cuello y el abdomen, hasta el punto de provocarle una perforación de intestino delgado e hígado.

La víctima presentaba contusiones por el cuerpo y los supuestos autores justificaron la agresión queriendo hacer ver a la policía que tuvieron que atarle porque tenía una enfermedad mental y se había autolesionado.

Los hechos se produjeron en una vivienda unifamiliar. A la llegada de los agentes, la víctima ya no estaba allí, puesto que al presentar varias heridas inciso- cortantes que aparentemente revestían cierta gravedad, había sido trasladado urgentemente al Hospital General de la ciudad.

Respecto a la primera atención sanitaria, los facultativos que fueron al lugar manifestaron a los agentes que la víctima presentaba a primera vista once heridas inciso-cortantes en el abdomen, además de hematomas y eritemas por todo el cuerpo compatibles con una agresión física, así como heridas en tobillos y muñecas, que denotaban que podía haber sido atado de pies y manos.

Versiones contradictorias

En el lugar había dos hombres, quienes relataron a los agentes en un primer momento que la víctima era su jefe y que vivían en el domicilio desde hacía unos días, así como que padecía una enfermedad mental y se había intentado autolesionar y que les llegó a pedir que le atasen para evitarlo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, las versiones de ambos entraban en contradicción en algunos puntos y la inspección ocular del escenario de los hechos evidenciaba "claros signos de violencia o lucha" e incluso se hallaron restos de cinta americana impregnados de sangre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otro lado, otro de los indicios que observaron los investigadores en el lugar fue el hecho de que la víctima podría haber tratado de huir de la vivienda, dado que la cristalera que daba a la terraza había sido fracturada desde dentro violentamente, si bien estos síntomas fueron justificados por los dos presuntos agresores con que la propia víctima había cerrado con llaves la vivienda y no las encontraban, por lo que tuvieron que romper el ventanal para salir al exterior a pedir ayuda.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Finalmente, en cuanto a la presunta arma utilizada para estos hechos, la inspección ocular técnico-policial realizada por la Policía Científica en el lugar propició el hallazgo de un cuchillo de grandes dimensiones, cuya hoja incluso se encontraba parcialmente doblada, y que podría tratarse de la utilizada para provocar heridas a la víctima.

Ante estos indicios, los agentes de Policía Nacional detuvieron a los dos hombres como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal y tentativa de homicidio. Las investigaciones continúan para tratar de esclarecer los hechos. La víctima, después de haber estado hospitalizada, fue dada de alta por la evolución favorable de su estado de salud.