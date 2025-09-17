Una mujer muere ahogada en la playa de Muchavista en El Campello

La víctima ha sido sacada del agua inconsciente y los servicios médicos han tratado de reanimarla sin respuesta y han confirmado su fallecimiento
Una mujer ha fallecido ahogada este miércoles por la mañana en la playa de Muchavista del municipio alicantino de El Campello, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
A las 10.30 horas se ha alertado al CICU de que esta persona, cuya edad no se ha precisado, había sido sacada del agua inconsciente. Tras ello, ha movilizado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), un helicóptero medicalizado y una unidad del Soporte Vital Básico (SVB).
Los servicios médicos han practicado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado a la bañista, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.