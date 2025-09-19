El vídeo del interior del Cecopi fue grabado por À Punt aquella jornada

¿Por qué la jueza de la DANA de València va a prorrogar seis meses más la instrucción?

ValenciaLa jueza que instruye la causa penal sobre la DANA de Valencia ha reclamado a la televisión pública À Punt, a Emergencias de la Generalitat y la productora contratada para grabar la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre que aporten a la causa todo el material, tanto imagen como sonido, que grabaron.

El vídeo del interior del Cecopi fue grabado por À Punt aquella jornada, pero su emisión con audio incluido, fue hecha pública por RTVE. En él se escucha a la entonces consellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el mensaje Es-Alert, que finalmente se envió a las 20:11 horas a los móviles.

En dos autos hechos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza de Catarroja se hace eco de unas recientes declaraciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en las que "alude a la voluntad de facilitar" las referidas grabaciones.

Igualmente, varias acusaciones instaron a la instructora a requerir de forma oficial las referidas imágenes a la productora contratada por Emergencias aquella jornada.

La jueza recuerda que ya solicitó documentación, grabación o acta de la reunión del Cecopi y que desde Emergencias, el pasado mes de marzo, se respondió que "no se levantan actas ni se graban las sesiones", motivo por el cual "no constaba soporte documental alguno".

La manifestación con el lema 'Mazón dimissió' en el aniversario de la dana será el 25 de octubre

Las entidades convocantes de las manifestaciones con el lema 'Mazón dimissió' han anunciado que la marcha del mes de octubre, cuando se cumplirá un año de la trágica DANA en la que murieron 229 personas, se desarrollará el sábado día 25, cuatro días antes del día del aniversario, cuando está previsto el funeral de estado en recuerdo de las víctimas.

La convocatoria será a las seis de la tarde y el itinerario aún está por determinar, ha anunciado la organización de las protestas.

Además, estos colectivos han dado a conocer también los detalles del acto de este mes de septiembre, el undécimo.

Se celebrará el día 28, a las 18 horas, con dos puntos de partida: el Centro Residencial Savia de Paiporta y La Rambleta en València, mientras que el final estará en el Puente de la Solidaridad.