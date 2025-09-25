Europa Press 25 SEP 2025 - 10:38h.

El joven de origen colombiano se estaba bañando en el mar y su cuerpo apareció flotando en el agua

AlicanteUn joven de 18 años ha fallecido este miércoles en la playa del Cocó de Alicante, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

La principal hipótesis apunta a que el joven se estaba bañando en el mar y se ha ahogado, aunque la autopsia determinará las causas de la muerte.

Los hechos han ocurrido este miércoles, sobre las 15.00 horas, cuando el cuerpo del joven ha aparecido flotando en el mar en la zona de la playa del Cocó.

En el lugar se han personado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fallecido es un hombre de 18 años y nacionalidad colombiana, residente en Alicante, según han precisado fuentes municipales.

La Policía Nacional se hará cargo de la investigación para determinar las causas de la muerte.

Aumenta el número de ahogamientos

Con este último fallecimiento ya son 52 las personas ahogadas en playas de la Comunidad Valenciana en 2025, que se convierte en la segunda autonomía con más muertes por ahogados de España solo por detrás de Andalucía.