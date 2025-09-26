Carlos Plá 26 SEP 2025 - 16:06h.

Van a trasladar a la jueza de Catarroja la información de estos fallecimientos y solicitarán la comparecencia de Susana Camarero en Les Corts

Las víctimas de la DANA hablan y lloran en el Parlamento Europeo: "Fue una gestión homicida"

ValenciaEl PSPV-PSOE, a través de la diputada Rosa Peris y del sindic José Muñoz, ha anunciado este viernes que van a trasladar a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA, toda la información de las 37 personas fallecidas el día de la riada que contaban con el sistema de teleasistencia para dependientes. "Es sangrante porque esas personas son las que más dependen de las administraciones públicas para poder tener garantías en este caso de su supervivencia. Imagina a esa gente apretando un botón y que no haya nadie al otra lado", señala José Muñoz.

Los socialistas denuncian que la Generalitat Valenciana abandonó a esas personas el día de la riada. "No murío más gente de milagro", asegura el síndic.

Desde el PSPV afirman que la vicepresidenta del Consell y consellera de Bienestar Social, Susana Camarero, tenia la obligación moral de alertar a estas personas. "Es falso que los días 28 y 29 de octubre se alertara a los usuarios de la teleasistencia. Sí que lo hicieron los días 30 y 31. ¿Por qué si tenían los medios para llamar esos días no lo hicieron el 29? Si les hubiéramos avisado a tiempo podríamos haberles salvado a todos", afirma Peris. La diputada socialista ha afirmado que "hay cientos de llamadas del sistema al 112 pidiendo socorro que no fueron contestadas. Hay personas que llamaron hasta siete veces sin respuesta y murieron en sus casa ahogados".

Los socialistas también van a solicitar la comparencencia de Susana Camarero en Les Corts para que amplíe la información de las llamadas.

"La teleasistencia no es un servicio de alertas meteorológicas"

Ante la denuncia de los socialistas, el Partido Popular niegan que no se avisara a los usuarios de la teleasistencia. "Sí que se realizaron llamadas los días anteriores, el mismo día de la riada y los días posteriores. Más de 100.000 llamadas para recoger las necesidades asistenciales de los usuarios", asegura Laura Chuliá, diputada del PPCV.

No obstante, Chuliá ha afirmado que "el servicio de Teleasistencia es eso, un servicio de teleasistencia para mayores dependientes y no es un servicio de alertas meteorológicas ni de emergencias".

Desde el PP valenciano, insisten en la teoría de la falta de información de AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Durante las dos horas más fatídicas de la tragedia, las agencias estatales no emitieron ningún dato al respecto".

Por su parte, la directora general de Dependencia y de las Personas Mayores de la Generalitat, Beatriz Simón, ha defendido la actuación de la empresa que gestiona la teleasistencia a personas dependientes durante la DANA. "Dieron todo lo que pudieron de sí para ayudar a esas personas que ya estaban en una situación dramática" y ha recalcado que este es un servicio "de asistencia" y "no de alertas masivas ni meteorológicas".