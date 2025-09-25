Las víctimas de la DANA hablan y lloran en el Parlamento Europeo: "Fue una gestión homicida"

"Nuestros responsables políticos no estaban donde debían estar mientras nuestros familiares morían"

Víctimas de la DANA piden la dimisión de Mazón a las puertas de Les Corts: "Todo lo que pueda decir es mentira"

No lo han hecho en el Congreso de los Diputados, tampoco en las Cortes Valencianas, de donde esta misma semana se ausentaron en el discurso del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Ha tenido que ser en el Parlamento Europeo donde las víctimas de la DANA han podido contar sus experiencias personales a punto de cumplirse un año de la tragedia en la que perdieron la vida 229 personas.

Lo han hecho visiblemente muy emocionadas, agarradas del brazo, entre lágrimas. Pero no han dudado en denunciar con extrema dureza ante los eurodiputados la gestión de la DANA. Mariló Gradolí, de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 ha sido rotunda: "Fue una gestión homicida de las emergencias de la generalitat con 229 víctimas mortales".

"Nuestros responsables políticos no estaban donde debían estar mientras nuestros familiares morían"

Ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo han pedido una investigación para ver si se vulneró alguna directiva europea y protocolos de emergencias. "No se puede permitir que las políticas negacionistas o la miopía institucional sigan poniendo en peligro vidas".

Rosa Álvarez , de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O también ha sido muy clara: "Lo que falló no fue la naturaleza fue la gestión y la responsabilidad política. Nuestros responsables políticos no estaban donde debían estar mientras nuestros familiares morían ahogados, atrapados, asustados y solos, mientras él y su gobierno hacían caso omiso al grito desesperado".

El PP dice que "el Estado no estuvo donde debía en Valencia"

La Comisión de Peticiones ha aprobado que la investigación siga adelante en Europa con el apoyo de la mayoría de grupos, incluido del PP, que reconoce que falló el Estado. Lo ha hecho González Pons al decir que "el Estado tomado en su acepción extensa no estuvo donde debía cuando en Valencia más se le necesito".

Por ahora no se enviará una misión de investigación a Valencia. La decisión queda pendiente de una respuesta de la Comisión Europea.