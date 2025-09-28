Se han convocado dos marchas, una desde la residencia de personas mayores de Paiporta y la otra desde La Rambleta, que confluirán en el "Puente de la Solidaridad"

Denuncian que 37 usuarios de la teleasistencia murieron el día de la DANA: ¿por qué no se les avisó?

Compartir







ValenciaLa undécima manifestación contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha empezado con el inicio de dos marchas, una desde la residencia de personas mayores de Paiporta (Valencia) y la otra desde La Rambleta en la ciudad de València, que confluirán en el "Puente de la Solidaridad".

Pasadas las 18:15 horas ha empezado la marcha de protesta, que tiene lugar la víspera de cumplirse once meses de las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.

PUEDE INTERESARTE Recomendaciones ante la llegada de la borrasca extratropical Gabrielle: cómo evitar incidentes en la vía pública y en los domicilios

Alerta roja

Ante la dudas generadas por la alerta roja decretada por la Aemet para la provincia de Valencia a partir de esta madrugada, los organizadores de la manifestación han confirmado su celebración porque en el transcurso de tiempo en que se desarrollará la protesta no existe ninguna alerta, aunque han avisado de que estarían pendientes de la evolución meteorológica.

Las dos columnas de gente confluirán en el 'Puente de la solidaridad', una pasarela sobre el río Turia que conecta los barrios valencianos de Sant Marcel·lí y La Torre por donde un aluvión de voluntarios cruzó a pie hace once meses desde la capital para ayudar a los vecinos de localidades cercanas como Paiporta, Catarroja o Alfafar en los días posteriores a las riadas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Antes del inicio de la marcha los manifestantes ya coreaban consignas contra Mazón como "Mazón dimisión", No volem un assesí de president (no queremos un asesino como presidente) y "no son muertos, son asesinados".