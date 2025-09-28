Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles en Castellón y Valencia ante la alerta roja por lluvias

Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical

Protección Civil ha enviado este domingo un mensaje Es-Alert a la población, con un aviso a los teléfonos móviles, alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia. La advertencia a los ciudadanos tiene lugar después de que la Agencia Estatal de Meterolología (Aemet) haya establecido desde las 20:00 horas de este domingo, en el caso de Castellón, y desde las 4:00 de la madrugada de este lunes, en el de Valencia, el nivel rojo por lluvias que pueden llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

El aviso consiste en un mensaje con una imagen con texto sobreimpreso explicando el motivo, lugar y hora de la alerta acompañado de una fuerte y persistente alerta sonora. "Alerta Protección Civil: riesgo de inundación en el LITORAL DE VALENCIA por fuertes lluvias. Hora estimada de comienzo conforme Aemet 04:00 del 29/09/2025. Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y en sus proximidades. Si está en zonas inundables, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias", indica Protección Civil desde el mensaje enviado a los ciudadanos.

Extremar las precauciones ante las fuertes lluvias que se esperan

Según ha informado Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población de las zonas que pueden verse afectadas, el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20:00 horas de hoy en el litoral norte de Castellón y las 4:00 horas de la madrugada de mañana en el litoral de Valencia.

Recuerda, además, que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se aconseja también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Las recomendaciones de Protección Civil

El mensaje apela asimismo a evitar desplazamientos, a no cruzar zonas inundables y a respetar los cortes de tráfico, y aconseja no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

En el caso de encontrarse en una zona inundable, recomienda buscar una zona alta o subir a un piso superior, y en todo caso señala la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades.

Por otro lado, el texto del Es-Alert pide que se eviten las llamadas innecesarias, recuerda llamar al 112 en caso de cualquier emergencia y comparte un enlace donde consultar con más detalle todas las recomendaciones para estos casos.

El lunes y el martes, las jornadas más complicadas por la borrasca extratropical

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que este lunes y martes serán los días más adversos del episodio de fuertes lluvias provocado por el exhuracán 'Gabrielle', convertido en borrasca, y que ha provocado que la activación del aviso rojo en Tarragona, Castellón y Valencia.

En concreto este lunes será uno de los días más adversos y desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.

Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales.