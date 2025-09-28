La Aemet avisa de que este lunes y martes serán los días más adversos del paso de la borrasca Gabrielle

Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la "situación potencialmente peligrosa" que se avecina con la llegada del huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical. A través de varios avisos y varias alertas, la Aemet ha pedido "precaución" ante la previsión de fuertes lluvias, tormentas e inundaciones en varios puntos de España.

Por eso, Carmen Corazzini ha lanzado unas recomendaciones en 'Informativos Telecinco' para evitar sustos y accidentes y ha llamado a la prevención ciudadana.

Recomendaciones ante la llegada de la borrasca Gabrielle

Ante la posibilidad de precipitaciones intensas, la presentadora de la Edición Fin de Semana de 'Informativos Telecinco' ha difundido una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar incidentes tanto en la vía pública como en los domicilios.

En caso de estar en el exterior, se aconseja no atravesar vados ni zonas bajas, así como evitar rieras secas o cauces pequeños, ya que pueden inundarse con gran rapidez.

Para quienes se desplacen en automóvil, se recomienda no intentar cruzar áreas anegadas y permanecer dentro del vehículo hasta que sea seguro salir. No obstante, si el agua comienza a hacer flotar o arrastrar el coche, se aconseja abandonar el vehículo lo antes posible, aconseja Corazzini.

Por otro lado, en el ámbito doméstico, las recomendaciones pasan por no descender a garajes ni sótanos durante las lluvias intensas y evitar salir a la calle si las vías están inundadas. En caso de riesgo, se debe buscar una zona elevada y contactar de inmediato con los servicios de emergencias.

Las autoridades insisten en que la prevención y la prudencia son clave para salvaguardar la seguridad personal y de los demás en situaciones de fuertes lluvias.

Advierten a través de mensajes Es-Alert del peligro de inundaciones por la borrasca

Debido a las previsiones realizadas en las últimas horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20.00 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 4.00 horas de este lunes en el litoral de Valencia.

Además, recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

El lunes y el martes, los días más adversos en la borrasca Gabrielle

Estas precauciones y recomendaciones se deberán extender hasta las próximas jornadas ya que la Aemet avisa de que este lunes y martes serán los días más adversos del paso de la borrasca Gabrielle.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que este lunes y martes serán los días más adversos del episodio de fuertes lluvias provocado por el exhuracán 'Gabrielle', convertido en borrasca, y que ha provocado que la activación del aviso rojo en Tarragona, Castellón y Valencia.

En concreto este lunes será uno de los días más adversos y desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.

Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales.