Carlos Plá 30 SEP 2025 - 10:52h.

El fallecido se ha bajado de su vehículo después de sufrir un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos. Otras tres personas han resultado heridas.

ValenciaUn hombre ha fallecido tras producirse un accidente con varios vehículos implicados en la V-21 a su paso por la localidad de Albuixech (Valencia) en sentido Sagunto.

El siniestro se ha producido a primera hora de la mañana, cuando al parecer el hombre ha salido de su coche, implicado en el accidente múltiple, y ha sido arrollado por otro vehículo que circulaba por la vía.

Otras tres personas han resultado heridas como consecuencia de la colisión. Varias ambulancias se han desplazado hasta el lugar y los sanitarios han confirmado el fallecimiento del hombre. Se desconoce por el momento el estado de los heridos.

Retenciones de tráfico

La Guardia Civil de Tráfico, que investiga el siniestro, ha acudido al punto kilométrico donde se ha producido la colisión. Como consecuencia del accidente se están produciendo importantes retenciones de tráfico de hasta cinco kilómetros en dirección Sagunto. A esta hora solo se puede circular por un carril en este sentido. Además se ha cortado el carril Bus-VAO.

Otro accidente de tráfico en la V-31 a la altura de Catarroja y Sedaví está complicando el acceso a la ciudad de Valencia. El siniestro ha provocado el corte de un carril en la vía y se registran retenciones de hasta cuatro kilómetros y tráfico denso.