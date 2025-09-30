El diestro Samuel Navalón permanece en la UCI en Alzira tras sufrir una cornada en el cuello en Algemesí el domingo

Roca Rey corta su temporada en España para recuperarse de sus lesiones

El diestro Samuel Navalón sufrió el pasado domingo una cornada muy grave en el cuello mientras toreaba en el festival por la DANA de Algemesí (Valencia) que derivó en su ingreso en la UCI del Hospital Universitario de la Ribera de Alzira, donde hasta este martes permanece hospitalizado. El joven espada cumple 21 años el próximo 5 de octubre.

Así lo recoge 'EFE'. Según fuentes cercanas al diestro, esta mañana han probado a retirarle el respirador, pero los médicos han decidido después volverle a intubar y así seguirá, al menos, las próximas 48 horas, que será el plazo en el que, según la evolución, podrá pasar a planta.

Una cornada con gran boquete que disecó por completo la carótida, destrozando el paquete muscular y fracturando el esternocleidomastoideo, además de afectación vertebral, aunque sin graves daños pues el torero se puso de pie en la enfermería, donde ya fue intubado para ser estabilizado antes de su traslado al hospital. Fue en el tercio de banderillas al tercer novillo del festival cuando el joven matador de Ayora trataba de poner un par al quiebro. Ya en el suelo Navalón, el novillo lo levantó por el cuello. El torero fue trasladado a la enfermería y la plaza quedó helada desde ese momento.

Julio Norte ha recibido el alta

Otro de los novilleros gravemente herido en este tramo final de temporada, el joven salmantino Julio Norte, de 17 años, ha recibido este martes el alta hospitalaria en el hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid) donde ha estado ingresado desde el pasado 22 de septiembre.

Ocho días para recuperarse de una grave cornada en la zona perianal que sufrió en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix cuando resultó cogido por un novillo de Victoriano del Río cuando trataba de realizar un quite por tafalleras.

Tras ser estabilizado en la UVI móvil fue derivado al hospital, donde fue intervenido de una cornada que produjo importantes lesiones en la zona perianal, con afectación del esfínter y extensión hacia a vejiga.