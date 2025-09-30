David Jiménez 30 SEP 2025 - 19:15h.

Junto al barranco del Poyo la gente desnuda sus sentimientos: "Hay un psicosis generalizada, la verdad"

227 muertos y familias rotas. Lo que se vivió hace once meses en Valencia durante la DANA fue tan duro que es imposible no revivir aquellos días con tormentas tan intensas como las que se han vivido en las últimas horas. Informativos Telecinco con David Jiménez, L. Cruz, J. Palacios y J. Polo han querido acompañar a algunas familias para ver qué sienten de nuevo, un año después

Junto al barranco del Poyo la gente desnuda sus sentimientos: "Hay un psicosis generalizada, la verdad". Ha sido una noche tan dura como larga, donde pocos han dormido.

"Estábamos acongojados pero el alcantarillado aguantó"

En poblaciones como Paiporta, los comercios que ayer cerraron, "por precaución, por todo el mundo…". Es el segundo día sin colegio y los vecinos agradecen la precaución. Todos se sienten "más seguros teniendo a los pequeños en casa". Aunque afecte la vida cotidiana, "los abuelos estamos para eso".

Los padres también han tenido que cambiar su día a día. "Tengo mi negocio y me ha tocado quedarme con las nena"

Había miedo. "Estábamos acojo...., pero el alcantarillado aguantó", y salvo una inundación en un túnel de Catarroja apenas ha habido incidencias en los pueblos donde más castigó la DANA.

El garaje todavía maltrecho de José, sin arreglar, ha aguantado. La peluquería de Amanda, con una bomba antirretorno ha resistido.

Miles de vehículos siguen aparcados en zonas altas. Nadie va a correr a buscarlos.

Como dice un vecino: "Estamos con el miedo en el cuerpo, pero bien".