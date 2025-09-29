¿En qué se parece la borrasca Gabrielle a la DANA y cuándo será su peor momento?

Rosemary Alker, meteoróloga de Telecinco, analiza el impacto de la borrasca Gabrielle en comparación con la DANA

Alerta roja de la AEMET, en directo: la alcaldesa de Valencia dice que "posiblemente las horas más complicadas lleguen durante esta tarde"

Rosemary Alker, meteoróloga de Telecinco, analiza el impacto de la borrasca Gabrielle en comparación con la DANA de la que se cumple ahora un año. Sigue habiendo avisos rojos en algunas zonas, sobre todo de Valencia. La pregunta es ¿cuándo se espera lo peor? ¿Cómo van a ser esas próximas horas? y ¿en qué se parece a la DANA que provocó más de 200 muertos el pasado año?

Y la realidad es que "lo peor se espera para las primeras horas de la tarde. Hay que tener mucha precaución, sobre todo en la provincia de Valencia donde es está en aviso rojo hasta por lo menos las 12 de la noche. Es una zona donde se va a ir acumulando agua. Precisamente en la provincia de Valencia, también en Castellón en las próximas horas la borrasca va a aumentar. También va abarcar la mayor parte del archipiélago Balear, Comunidad Valenciana, región de Murcia y Baleares, por donde podemos acumular hasta 400 litros por metro cuadrado".

Hace once meses ya de La Dana, que arrasó bastantes municipios de la provincia precisamente de Valencia. ¿qué diferencia las tormentas del año pasado de estas que estamos viviendo ahora? Bueno, la principal es que estas están formando en zonas de costa.

Diferencias entre la DANA y la borrasca Gabrielle

La razón es que la Dana que tuvimos el año pasado fue un embolsamiento de aire frío que generó una borrasca y se quedó muchos días en el Golfo de Cádiz. Esto generó muchas tormentas muy grandes durante muchos días seguidos, sobre todo en zonas de interior. Se acumuló mucha lluvia y luego llegó a zonas de costa.

Sin embargo, lo que tenemos a día de hoy es el ex Huracán Gabrielle, una borrasca mucho más pequeñita, muy diluida, que se junta con aire frío que se adentra en la península.

Eso hace que sí, que sigamos teniendo esos vientos de Levante, que siguen trayendo consigo precipitaciones, pero esta vez tan solo en zonas de costa y esperamos precipitaciones mucho menos cuantiosas que las de la DANA. Aún así, hay que tener muchísima precaución durante las próximas horas en la Comunidad Valenciana porque lloverá con mucha fuerza.