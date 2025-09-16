Europa Press 16 SEP 2025 - 13:12h.

Conocido como Pedro "El Méxicano" se entregó este lunes a la Guardia Civil después de dos semanas oculto en una vivienda

ValenciaEl titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, en funciones de guardia de incidencias, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presunto autor del tiroteo en Alfafar (Valencia), que se entregó este lunes a la Guardia Civil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juez pondrá a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Catarroja lo actuado durante su guardia por ser el órgano competente para continuar la investigación, abierta inicialmente por delito de homicidio en grado de tentativa y delito de tenencia ilícita de armas.

El hombre que presuntamente hirió de gravedad a un vecino en plena calle en Alfafar huyó tras disparale tres tiros se entregó ayer a la Guardia Civil. El hombre, que estaba siendo buscado desde que tuviera lugar el suceso, el pasado 1 de septiembre, acudió en la mañana del lunes junto a su abogado a dependencias de la Guardia Civil para entregarse.

Tres disparos por una desavenencia

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas del día 1 de septiembre. La víctima recibió tres disparos y fue auxiliada inicialmente por varias personas que le taponaron las heridas y practicaron un torniquete a la espera de los sanitarios.

El suceso se produjo en plena calle por "desavenencias" entre la víctima y el presunto autor de los hechos, identificado desde el primer momento y sobre el que se estableció un dispositivo de búsqueda junto con efectivos de la Policía Local.

Tras recibir el aviso del suceso, el Centro de Información y Coordinación de urgencias (CICU) movilizó una unidad del SAMU cuyo equipo médico asistió a la víctima, un hombre de 33 años herido por arma de fuego, y fue trasladado al Hospital La Fe de València.