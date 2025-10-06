Carlos Plá 06 OCT 2025 - 10:29h.

El encausado aprovechaba las noches cuando la madre de la menor dormía, para subir a su habitación, besarla, someterla a tocamientos y mantener relaciones sexuales

ValenciaLa Fiscalía solicita de forma inicial una pena de prisión de 61 años por cinco delitos de agresión sexual a menor, uno de ellos de carácter continuado, y un delito de pornografía infantil para un hombre al que acusa besar, someter a tocamientos y mantener relaciones sexuales con la hija, menor de edad, de su compañera sentimental. Procesado y víctima convivieron desde 2017, año en el que la niña tenía entre 6 y 7 años, en el domicilio familiar, en una localidad del Camp del Túria.

Según mantiene la acusación pública, el encausado aprovechaba las noches cuando la madre de la menor dormía, para subir a su habitación, besarla y someterla a tocamientos en sus partes íntimas, pese a que ella se negaba. Cuando la niña cumplió 10 años, el hombre habría comenzado a mantener relaciones sexuales completas con ella, lo que sucedió en cuatro ocasiones.

El Ministerio público sostiene que el hombre grababa los encuentros sexuales y cuando la víctima se negaba a participar en los actos sexuales, el procesado la amenazaba con subir a Internet las imágenes que tenía en su poder.

El juicio se celebra este lunes en la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia.

Viola a una joven con transtorno mental

Otro hombre se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 14 años de prisión por un delito de agresión sexual presuntamente cometido contra la que fuera su pareja sentimental, una joven con un trastorno mental que estaba tutelada por la Administración y de la que él era además educador en un piso tutelado.

Según se relata en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la chica se marchó a residir al domicilio del procesado, ubicado en una ciudad próxima a Valencia capital. Allí, el 24 de abril de 2021, la joven se encerró en el cuarto de baño en un momento dado y comenzó a autolesionarse con una cuchilla. El acusado se enfadó, comenzó a golpear la puerta del aseo hasta que logró entrar, momento en que la cogió con fuerza del brazo, le espetó que si quería “sentir dolor” iba a hacerlo y a continuación, siempre según la acusación pública, la violó.

El juicio se celebra este martes en la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia.