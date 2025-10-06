Fernando Grande-Marlaska ha resaltado el servicio extraordinario realizado por Dylan

Dylan: el cachorro de la Guardia Civil que sustituirá a Marley en la búsqueda de desaparecidos

Compartir







El agente canino Dylan ha sido condecorado por el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, por encontrar dos cadáveres en una nave durante la búsqueda de Jean Mirabeau y Siaka Coulibaly, los dos hombres desaparecidos en Librilla. Los restos estaban ocultos en un pozo ubicado en una finca de la localidad de Librilla.

Grande-Marlaska ha resaltado el servicio extraordinario realizado por Dylan, un perro detector de restos biológicos. Todo ocurrió el domingo cuatro de mayo, cuando los investigadores detuvieron a los dos encargados de la empresa Porkytrans. Ese había sido el último lugar en el que habían visto a los dos migrantes que acudieron al lugar para reunirse con el encargado.

PUEDE INTERESARTE Así es Dylan, el perro de la policía científica de la Guardia Civil que ha encontrado el cuchillo con el que se pudo matar a Mateo

Dylan encontró los cuerpos en un terreno con más de 35.000 metros cuadrados

Pese a que el juez había mandado a los dos sospechosos a la cárcel, todavía no se habían encontrado los cuerpos de Jean Mirabeau y Siaka Coulibaly. La nave estaba en un terreno con más de 35.000 metros cuadrados, con varias zonas en obras, pozos y balsas de agua, lo que dificultaba las labores de búsqueda. En el interior de la nave, había un enorme depósito de 1.000 litros de agua rodeado de palets.

Dylan se puso nervioso e intentó meterse bajo unos palets. Los agentes quitaron el molde de madera y el perro se quedó inmóvil en la zona. Cuando las autoridades quitaron la lamina de agua y otra tapa que había encima, descubrieron un pozo con mucho material sumergido y los dos cuerpos humanos.

El primer trabajo de Dylan fue con nueve meses

Dylan trabajó ese día junto a Junco y Enzo. Los tres son agentes caninos que llegaron de Madrid para ayudar en la investigación. Pertenecen a la Unidad Cinológica Central y son familia. Dylan y Junco son hermanos y Enzo es su sobrino. Su primer trabajo fue con tan solo nueve meses: ayudó a detener a un toxicómano que había agredido sexualmente y asesinado a una anciana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También fue el perro que encontró el ADN de Esther López, la joven atropellada y muerta en Valladolid. Pero este no es la primera vez que se pone delante de los focos. Dylan ayudó a hallar restos biológicos en un arma homicida en el caso de Mocejón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un perro que ha estado delante de los focos

Este pequeño animal estuvo en el programa 'Tiempo al tiempo' para mostrar cómo trabaja en su día a día. "Cuando mezclas la pasión con el amor y el esfuerzo suele dar sus frutos. Y es la esperanza en resolver y dar justicia a las víctimas", dijo la presentadora Álex Blanquer sobre su invitado canino. Juan Manuel Sánchez fue el encargado de enseñarle a este perro blanco cómo encontrar restos de ADN y a marcarlos.

El ministro Grande-Marlaska ha aprovechado la celebración de la Patrona de la Guardia Civil para hacer entrega de dos Menciones de Honor al Mérito Canino a Chico, perro detector de drogas y tabaco, y a Dylan, perro detector de restos biológicos; Chico por haber resaltado notoriamente durante los 11 años que lleva de servicio en la Comandancia de Alicante y por los que su guía ha recibido distintas felicitaciones en operaciones antidroga, y Dylan por un servicio extraordinario.