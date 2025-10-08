Alberto Rosa 08 OCT 2025 - 23:53h.

El joven ingresó en la UCI con heridas muy graves y daños cerebrales y continúa en el mismo lugar a la espera de la evolución

Un cliente apuñala a un cocinero de 40 años en un restaurante de Marbella, Málaga

Un joven de 18 años se encuentra ingresado en la UCI tras haber sido víctima de un apaleamiento por parte de un grupo de 15 a 20 agresores en las inmediaciones de una conocida discoteca de Alicante. La familia de la víctima ha pedido colaboración ciudadana para identificar a los autores de la brutal paliza.

Fuentes del caso han informado a EFE de que el grupo de delitos violentos de la Policía Nacional busca a los individuos que participaron en la agresión el pasado sábado de madrugada cerca de una sala de música situada en el entorno de la Playa de San Juan y la Albufereta de Alicante y que se saldó con la víctima, que lleva cuatro días en estado muy grave.

Tal y como informa 'Castellón Diario', los hechos tuvieron lugar cuando el joven regresaba a su domicilio y decidió detenerse junto a varios amigos para auxiliar a una chica que lloraba en la vía pública.

La familia ha explicado que, sin dar opción a explicar que trataban de ayudar, la supuesta pareja de la joven y sus acompañantes derribaron a la víctima de un puñetazo y le dejaron inconsciente del golpe de la caída. Le propinaron además patadas en la cabeza durante varios minutos pese a que no oponía resistencia.

El joven ingresó en la UCI como consecuencia de la paliza, con heridas muy graves y daños cerebrales. Continúa ingresado a la espera de la evolución. En su mensaje en las redes sociales, la madre solicita la colaboración ciudadana: "Si estuviste en las inmediaciones de la sala Magma la madrugada del sábado 4 al domingo 5 de octubre y viste esta agresión, agradeceremos cualquier información que pudiera ayudar a identificar a los atacantes" a través de los canales del Cuerpo Nacional de Policía.