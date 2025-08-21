Alberto Samperio 21 AGO 2025 - 16:54h.

Rafa ha señalado que tiene miedo tras recibir una paliza por unos asaltantes de una misma familia

Familiar del agresor y amigo de la víctima de la reyerta de Berja, Almería: “Se fue la cosa de las manos, no pude sujetarlo”

Un hombre invidente ha sido golpeado en su propia casa por parte de unos asaltantes para robarle sus pertenencias. Todo esto ha ocurrido en la localidad de Albox, en Almería. La persona con signos de ceguera ha recibido una brutal agresión con varios objetos y le han roto sus gafas graduadas.

Los ladrones se tratarían de tres personas que serían integrantes de una misma familia que estaría atemorizando el barrio de la localidad. Rafa, la víctima de la agresión, ha conectado con el programa muy afectado y ha contado todo lo que está viviendo con estos delincuentes.

"Yo lo que no quiero es que me amenacen y luego no hay protección de nada", ha comenzado a decir el vecino agredido. Rafa ha explicado en 'TardeAR' que la gente está atemorizada por parte de esta familia de ladrones: "Esto es vergonzoso".

El invidente ha señalado que él nunca inició la pelea porque son familiares lejanos de él: "No es normal que te hagan todo esto porque yo no me he metido nunca con nadie. Su madre es prima-hermana mía. Nunca he tenido problemas con ellos".

Rafa también ha indicado que los tres ladrones no se llevaron nada de valor: "No robaron nada. Solo una cámara que ya la he puesto nueva. No sé qué buscaban, si es que no buscaban nada". El hombre ha confesado que tiene miedo después de la brutal paliza que recibió, pero ha decidido que no se va a quedar quieto: "No me escondo de nada. Si me tienen que matar, que me maten. Los vecinos en vez de ayudar vienen a ver la paliza que me han dado".