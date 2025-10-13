Valencia sigue teniendo todas las alarmas activas ante la DANA 'Alice' que ha dejado hasta 40 litros por metro cuadrado

La DANA Alice se despide, pero continúan las tormentas: riesgo de aguaceros en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña

En Valencia la alerta máxima a nivel rojo se mantiene en el litoral sur de esa provincia hasta esta medianoche en Gandía. Este lunes el mensaje de alerta ha sonado hasta en dos ocasiones. Hasta el lugar se ha desplazado la reportera Lidia Cruz. para mostrar la situación actual.

"Volvía a sonar la alerta a nuestros teléfonos pasadas las 12:00 del mediodía y lo hacía de nuevo a las 15:00 de la tarde para prorrogar dicha alerta roja hasta las 00:00. Aquí en Gandía ha llovido de manera torrencial, llegando a registrar hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo 10 minutos. Las lluvias han provocado numerosas incidencias con calles completamente intransitables y con parkings como el de este hospital en el que nos encontramos, en el que los bomberos han estado toda la tarde achicando agua".

Casi metro y medio de agua se acumulaba en la segunda planta de este parking del centro de Gandía: "He bajado y he mirado y tengo la suerte que está bien", dice uno de los vecinos. Y los que lo tenían en la planta baja se apresuraban a retirar su vehículo, respetando poco la labor de achique de los bomberos, que han realizado más de una quincena de incidencias en la zona. También en el hospital, allí han retirado más de un centenar de vehículos: "Esta mañana había truenos que daban miedo y todo".

Hasta 100 litros por metro cuadrado

A media mañana se activaba el aviso rojo en la zona y se registraba un pico extraordinario de lluvias, más de 100 litros por metro cuadrado caídos en sólo una hora, dejando calles completamente impracticables: "Ver los videos daba miedo". "El paseo estaba que no se podía ni ver".

Los propios vecinos intentaban desatascar las avenidas y en la zona de la ribera baja el agua ha caído con fuerza también por la mañana: " Ha sido repentino, ha caído mucha agua también". Las riadas no han sido solo el problema, sino que una vivienda en Castellón ha quedado completamente destrozada por un rayo.