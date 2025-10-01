Claudia Barraso 01 OCT 2025 - 20:25h.

Israel mandó una veintena de buques cuando los barcos de la Flotilla se acercaron a la zona de riesgo, controlada por el Gobierno de Netanyahu

Sigue en directo la situación de la Flotilla en su camino a Gaza, al minuto: detectan una veintena de buques no identificados a tres millas

Compartir







La Flotilla de la Libertad ya ha entrado en zona de riesgo la cual está en manos de Israel. Hace tan solo unas horas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez instaba a Benjamín Netanyahu a no ser “una amenaza” para la embarcación, avisando de que todos los españoles que viajan a bordo de ella “cuentan con toda la protección diplomática”.

Pese a las advertencias, los españoles han comunicado desde el interior del barco, que numerosas embarcaciones enviados por el gobierno de Israel se dirigían hacia ellos con el objetivo de impedirles el acceso a la zona de exclusión. La Flotilla ha detectado hasta 20 buques no identificados a seis millas y advirtió de que iban a ser interceptados. A través de redes sociales contaban las últimas actualizaciones de varios españoles que viajan en la Flotilla.

La activista Hanan Alcalde, conocida como la ‘Barbie Gaza’, publicaba una fotografía con muchos emoticonos donde se leían ‘SOS’. “La Flotilla está siendo secuestrada ahora mismo en aguas internacionales por el Estado Genocida de Israel”, decía en el post. Apenas unos minutos más tarde emitió un comunicado a través de su perfil de Instagram donde mostró cómo se vivió esa aproximación de las embarcaciones israelíes.

“Este el último vídeo que ha podido hacerse antes de que viesen las embarcaciones aproximarse para la interceptación de los barcos de la Flotilla. Ya no tenemos comunicación con ellos. Y solamente nos queda rezar porque el Estado Genocida cumple con las mínimas garantías de protección e integridad de todos los participantes. Mañana todo el mundo a las calles”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Flotilla, interceptada por una veintena de buques israelíes

A modo de protesta, animaba a sus seguidores a protestar ante lo que está ocurriendo. “El mundo tiene que parar y hacerles ver que no van a quedar impunes. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Y como lo que más les duele es la economía, pues que mañana haya un parón a nivel mundial. Solo juntos se puede lograr que pare este martirio que llevamos viviendo desde hace dos años y que ya ha llegado a límites impensables de impunidad”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otra de las españolas, Lucía Muñoz Dalda añadía más información sobre el bloqueo israelí a la Flotilla. “Unas 12 embarcaciones sin identificar se encuentran ahora mismo a aproximadamente 7 millas náuticas de la flotilla. Parece ser el bloqueo de los genocidas. Seguiremos informando hasta el último momento que podamos. Viva Palestina libre”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las duras palabras de Juan Bordera

“Estoy grabando esto a punto de ser interceptado por un bloqueo militar de más de 10 embarcaciones. No sabemos lo que va a ocurrir, solo sabemos que Israel va a volver a saltarse toda la legalidad internacional. Va a detener una flotilla con ayuda humanitaria, con personalidades públicas. Los gobiernos nos han dejado tirados, esa es la realidad. Ahora mismo no sabemos lo que nos va a pasar, pero sabemos que no va a ser agradable”. Estas eran las preocupantes palabras de Juan Bordera momentos antes de esa intercepción que muchos de los testigos de la Flotilla han podido confirmar.