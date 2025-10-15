Rocío Amaro 15 OCT 2025 - 12:05h.

Joaquín Camacho Borrego (PP) renuncia tras 14 años al frente del Ayuntamiento de Loja, en un contexto de tensiones internas y críticas por sus mensajes sobre inmigración

El alcalde popular, reelegido en tres ocasiones por mayoría absoluta, se despide con una carta de agradecimiento mientras el PSOE le acusaba de gobernar "desde el autoritarismo"

GranadaJoaquín Camacho Borrego, alcalde de Loja (Granada) durante los últimos catorce años, ha presentado su renuncia al cargo, una decisión que pone fin a una larga etapa política en la que el dirigente del Partido Popular fue reelegido en tres ocasiones por mayoría absoluta y se consolidó como una de las figuras más fuertes del PP en el Poniente granadino.

La dimisión, comunicada oficialmente a través de una carta dirigida a los medios de comunicación, llega en un momento delicado para el gobierno local, marcado por crecientes tensiones internas y por la reciente polémica generada a raíz de unas declaraciones del propio Camacho sobre la inmigración y la seguridad ciudadana.

En su carta de despedida, el ya ex alcalde expresa su gratitud y asegura que su decisión ha sido "meditada y tomada con serenidad". "No hay mayor orgullo que haber sido alcalde de mi tierra durante estos últimos años. Representar a Loja ha sido el mayor honor de mi vida. Pero ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa para Loja", afirma.

Camacho agradece también el apoyo de su equipo y anuncia que su compañero Joaquín Ordóñez será quien asuma la alcaldía en los próximos días, "con el fuerte compromiso de dejarse la piel por nuestra ciudad". Además, confirma que continuará vinculado a la política desde la Cámara Alta, donde ocupa un escaño en el Senado.

Tensos debates en redes sociales sobre inmigración y seguridad

Sin embargo, el contexto en el que se produce su renuncia va más allá de un simple relevo en la alcaldía. En las últimas semanas, el ambiente en el Ayuntamiento se había vuelto especialmente tenso, después de que un concejal del grupo popular abandonara su cargo alegando un "difícil clima dentro del grupo municipal". A ello se han sumado las críticas que el propio alcalde ha recibido tras la publicación de varios mensajes en redes sociales que han encendido el debate entre vecinos.

Camacho escribió recientemente en sus redes sociales un comentario que muchos han considerado inapropiado, acompañado de una imagen en la que se puede ver a dos agentes de la Guardia Civil identificando a tres inmigrantes en plena calle Loja. "Ahora algunos de izquierdas me llamáis racista, si queréis. Pero nuevamente un altercado en pleno centro de Loja y nuevamente de inmigrantes que vienen a molestar y no respetar. Si hubiera una ley contundente, que cuando una persona que viene a delinquir fuera expulsada de forma inmediata, otro gallo cantaría", publicó.

El mensaje provocó una evidente división entre los vecinos. Algunos apoyaron las palabras del regidor, reclamando más presencia policial y endurecimiento de las leyes, mientras que otros consideraron que el alcalde estaba contribuyendo a alimentar un clima de tensión y estigmatización hacia la comunidad inmigrante.

"Porque unos pocos armen broncas, la demás población musulmana no se merece ese odio que estáis generando", escribía un vecino en los comentarios. Otro, de origen marroquí, respondía: "Llevo 15 años en España y nunca pedí nada al Estado. Me levanté yo solo, gracias a Dios. Ahora tengo una empresa que funciona de maravilla". También hubo voces críticas que interpelaron directamente al alcalde: "Llevas casi 20 años en el Ayuntamiento y cuatro legislaturas con mayoría absoluta. ¿De verdad no tienes nada que ver con la situación de inseguridad que vive Loja?".

Nuevas publicaciones terminan de incendiar las redes

Pese a la controversia, Camacho insistió días después en sus críticas al Gobierno central, acusándolo de "insensibilidad" ante la situación de inseguridad en el municipio. "El Gobierno nos responde que en Loja no hay un problema de seguridad. Le animo a que venga y viva lo que vivimos los lojeños", publicó, generando nuevos comentarios de rechazo y llamadas a la "responsabilidad y a la sensatez" por parte de algunos ciudadanos.

El ambiente político y social en Loja se ha ido enrareciendo, y aunque el alcalde no ha especificado los verdaderos motivos de su renuncia, todo apunta a que el desgaste de las últimas semanas y la tensión interna en el grupo municipal han sido determinantes.

Camacho se marcha tras años al frente del Ayuntamiento, en una etapa marcada por la estabilidad política pero también por los recientes conflictos y una creciente división en el seno del gobierno local.

El PSOE pidió su dimisión hace una semana

Hace justo una semana, el PSOE de Loja había exigido públicamente la dimisión de Joaquín Camacho. En una nota de prensa, su portavoz, Antonio García, acusaba al alcalde del PP de haber dejado un Ayuntamiento "sin rumbo y sumido en el desgobierno", una situación que, según afirmaba, se había agravado tras la renuncia del concejal popular Antonio Campaña, quien denunció un "clima de imposición, amenazas veladas y control" dentro del equipo de gobierno.

"El alcalde ha convertido el Ayuntamiento en la casa de los líos y su gestión política está centrada en el interés propio y no en el de los lojeños", sostenía García, que consideraba que las palabras de Campaña evidenciaban lo que el PSOE llevaba tiempo denunciando, "un gobierno autoritario y fracturado".

El portavoz socialista subrayaba además que no era la primera dimisión dentro del equipo de Camacho y recordaba que más de una decena de personas de su entorno habían abandonado sus responsabilidades en los últimos años. "Mientras el alcalde se pelea con sus propios concejales, Loja sigue sin soluciones a sus problemas reales", añadía, citando la falta de agua en las pedanías, el estancamiento del desarrollo industrial o la ausencia de un plan para el comercio local.