Los hechos que se le imputan fueron cometidos en la ciudad belga de Amberes y podría enfrentarse a una pena de tres años y cuatro meses de prisión

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Denia (Alicante) a un joven, de 25 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), emitida por las autoridades de Bélgica.

Los agentes detuvieron al hombre cuando acudió a dependencias policiales a realizar una serie de trámites administrativos, ya que sobre el mismo pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), emitida desde marzo de este año por las Autoridades de Bélgica por delitos de robo con violencia, amenazas y tenencia ilícita de armas.

El fugitivo había huido de la justicia belga tras ser condenado a una pena máxima de tres años y cuatro meses de privación de libertad, por hechos cometidos desde septiembre de 2023 y febrero de 2024 en la ciudad de Amberes.

Miembro de una organización delictiva

El detenido formaba parte de una organización delictiva dedicada a los robos con violencia, su modus operandi consistía en ejercer violencia sobre sus víctimas con la finalidad de sustraerle las joyas que portaban. Otro de los hechos que se le imputan es por amenazar a terceras personas con un arma de fuego.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.