El familiar de la víctima fue reducido con una táser cuando estaba en la calle con la catana "pidiendo justicia"

Investigan la muerte de hombre tras recibir un disparo en Dos Hermanas, Sevilla

SevillaNovedades en el caso del crimen de Dos Hermanas (Sevilla) que ocurrió este 18 de octubre cuando se halló a un hombre muerto por un disparo. El presunto autor está ya detenido, igual que el hermano del fallecido. Este último iba por la calle con una catana.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el familiar de la víctima estaba "pidiendo justicia" con esa espada. Fuera de control y dando gritos, pretendía presuntamente vengarse del homicidio. Así lo publica el 'Diario de Sevilla'.

Añade que los agentes tuvieron que desplazarse hasta donde se encontraba para que se calmase y depusiera su actitud. Eso sucedió varias horas después del crimen. "Lo tengo que matar", expresaba el varón armado.

Pistola táser para reducirlo

Finalmente, la Policía Nacional recurrió a una pistola táser para reducirlo, según apuntan fuentes de la investigación al citado periódico sevillano. Se le acusó de un presunto delito de atentado a la autoridad, por la resistencia que opuso al arresto.

Ya ha pasado a disposición judicial y ha quedado en libertad con cargos, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez. Por otro lado, el individuo al que se le atribuye haber apretado el gatillo fue detenido en el Hospital Virgen del Rocío.

Tenía una herida en una mano

Allí acudió porque tenía una herida en una mano, tal y como publica el diario 'Abc'. Aunque al principio no se le consideró como el presunto autor, finalmente sí. Los agentes barajan la hipótesis que que hubiese sido un ajuste de cuentas.

El mismo medio explica que los investigadores siguieron el rastro de sangre que dejó desde el piso donde se produjo el disparo, en la calle Real de Utrera, a las 14:15 horas. Tratan de averiguar si había más personas en el interior del domicilio en esos momentos.

Vivienda okupada y pelea anterior

Hasta esa vivienda en el centro de Dos Hermanas, que actualmente está okupada, ya tuvieron que movilizarse los efectivos del Cuerpo hace una semana por una pelea. No ha trascendido nada al respecto de si tiene relación con los hechos acontecidos ahora.

Acerca de la víctima mortal, varios diarios como los dos mencionados señalan que era un varón treintañero. Trabajaba como portero en una discoteca ubicada en Montequinto y se le podía reconocer por varios tatuajes que tenía en su cuerpo.