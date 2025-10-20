Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de basura en Castellón

El cuerpo fue descubierto por operarios del servicio de limpieza al volcar un cubo de basura en un camión

CastellónLa Policía Nacional, junto con la Policía Judicial, forense y científica, investiga el hallazgo de un cadáver en un contenedor de basura situado en una zona próxima a la Ronda Mijares, en la ciudad de Castellón.

El cuerpo sin vida, identificado como el de un hombre, fue descubierto en la madrugada de este sábado por operarios del servicio de limpieza al volcar un cubo de basura en un camión recolector.

Por el momento no se han facilitado detalles sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias de la muerte. La Policía Nacional ha iniciado las diligencias pertinentes y ha comenzado a tomar declaración a varios testigos que se encontraban en la zona.

La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos, según fuentes policiales.