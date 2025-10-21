Los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia para conocer si el hombre falleción antes de ser introducido en el camión o después

El cadáver del hombre encontrado en el interior de un contenedor en la zona de la plaza de toros de Castellón podría ser del del exmarido de la actual alcadesa de la localidad vecina de Almassora (Castellón).

El hallazgo se produjo durante la madrugada del pasado domingo, cuando los operarios de la recogida de la basura se percataron de que en el interior de la cabina llevaban el cuerpo de un hombre sin vida. Los operarios dieron inmediatamente aviso a la Policía Nacional para que acudiera al lugar. Los investigadores del propio cuerpo de la Policía Nacional de Castellón se han hecho cargo de la investigación.

La noticia ha provocado un enorme impacto en Almassora, una localidad de algo más de 20.000 habitantes, donde el fallecido era un conocido empresario, además de haber sido la pareja de la actual alcaldesa, María Tormo.

A la espera de los resultados de la autopsia

Los investigadores están a la espera de los resultados que proporcione la autopsia del cuerpo para determinar si el hombre había fallecido antes de ser introducido en el contenedor o si, por el contrario, murió como consecuencia de la acción de la prensa del camión de basuras.