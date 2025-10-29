"Es un duelo comunitario", explica, aseverando, respecto a las ayudas, que "nada es suficiente" ante la magnitud de la tragedia

Primer aniversario de la DANA, en directo | Carlos Mazón declara el 29 de octubre 'Día del recuerdo a las víctimas'

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, una de las localidades que se vieron gravemente afectadas por la DANA del 29 de octubre del pasado año, ha explicado, en el aniversario de la tragedia y en conexión en directo con Informativos Telecinco, la "situación de duelo" y las "dificultades" con las que siguen viviendo en el municipio, donde perdieron la vida 25 personas el día de la riada.

“Estamos todavía en una situación de duelo. Vivimos con muchas dificultades y con ese dolor y ese duelo que no es individual, que es un duelo comunitario", ha señalado al ser preguntada por cómo está hoy Catarroja y qué medidas se han tomado para que algo así no vuelva a ocurrir.

"A nivel de inversiones, hay algunas (medidas) que son inmediatas y otras a más largo plazo. De momento, lo que estamos instalando en nuestro término municipal es un sistema de aviso a toda la ciudadanía para, en el caso de que haya que dar una alerta, poder llegar a todos los sitios, porque en ese momento, como ya sabéis, no se podía circular por el municipio, no se podía hacer un bando”, ha explicado, retrotrayendo a la memoria esos dramáticos momentos en los que la tromba de agua sobrecogió a todos, inundándolo todo a su paso, destruyendo viviendas, negocios, cultivos y todo tipo de estructuras, con la fuerza de las corrientes arrastrando cuanto encontraban en su camino.

Catarroja y la lucha por la reconstrucción tras el paso de la DANA

“Lo que hemos aprendido es que lo que hay que hacer es anticiparnos, porque las catástrofes naturales no se pueden parar, pero sí que hay que anticiparse para poder salvaguardar a las personas; las vidas humanas", ha señalado Silvent al ser preguntada sobre si las ayudas están llegando a los ciudadanos, para a continuación detallar cuál es la situación a ese respecto.

"Hay una primera fase, que tiene que ver con las indemnizaciones del Consorcio. La gran mayoría, alrededor del mes de marzo y abril llegaron a liquidarse, pero tenéis que tener en cuenta que nada es suficiente porque la magnitud es tan grande que una póliza que tú tenías, y una buena póliza, no cubre todo lo que has perdido, porque lo has perdido todo", lamenta.

"Todo es todo. Es decir, una peluquería ha perdido hasta los peines. Con esa magnitud, hay todavía situaciones complicadas, negocios que todavía están peleando con el Consorcio", incide, valorando la situación actual.

"Después, hay una serie de ayudas que se han gestionado por parte del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana, que se van liquidando directamente: autónomos, viviendas bajas… Y después, a nivel de donaciones privadas, que también fueron fundamentales por la rapidez. También, a nivel de ayudas, en este caso para infraestructuras, ahora mismo tenemos, nosotros, en nuestro caso, más de 200 millones pendientes de ejecutar, porque ahora tenemos que ir haciendo las memorias y los proyectos. ¿Y qué pasa?, que ahora cuando vas a cambiar una estructura hay que cambiar la normativa. En el caso, por ejemplo, del alcantarillado, para que os hagáis una idea, nuestra estimación de las memorias son 70 millones de euros. Eso supone una renovación de toda la red del alcantarillado, de todo el municipio. Y claro, eso no se puede ejecutar de golpe, porque se pararía la vida, y nosotros continuamos viviendo, nuestras ciudades están consolidadas", ha finalizado.