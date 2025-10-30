Fueron varios minutos de conversaciones y gestos de afecto entre los reyes y familiares, tras rendirles homenaje

Los reyes se saltan el protocolo y se funden en un abrazo con los familiares de las víctimas de la DANA al acabar el funeral

ValenciaLos gestos y momentos emotivos de los reyes con las víctimas durante el funeral de Estado por el aniversario de la DANA en Valencia fueron numerosos. Informativos Telecinco ha podido hablar el día después con algunos de los protagonistas.

Ana María y su hija Ainhoa se sentaban en primera fila. Al final del funeral Ana María le hizo un gesto a Doña Leticia “para que se acercara mi hija”, cuenta, ese fue el momento previo al abrazo que le dio la Reina a la niña.

La pequeña le enseñó las fotos de su papá y su hermano, ambos fallecidos en la DANA. Mientras que a Ana María le dijo que pelease por su niña, “que tengo que luchar por ella”, explica.

"Mucha fuerza, no estáis solas, aquí nos tenéis, adelante"

Antes del funeral los reyes hablaron también con Carmina, que perdió a su suegra y cuenta como los monarcas le pedían “mucha fuerza, no estáis solas, aquí nos tenéis, adelante”

Los ánimos también los recibió Rosa, que aún llora la muerte de su padre. La valenciana valora el sentimiento sincero que le transmitieron. “Cómo te coge, cómo te aprieta la mano, con calor”.

Fueron varios minutos de conversaciones y gestos de afecto entre los reyes y familiares, tras rendirles homenaje.

“Fue reparador tener una hora donde poder llorarle y donde poder rendirles homenaje”, asegura Carmina.

Sobre la presencia de Mazón, Ana María y Carmina coinciden en un sentimiento común a la mayoría de las víctimas, no debía de haber estado.