Lorenzo Díaz 29 OCT 2025 - 21:45h.

La tensión es muy alta y algunas víctimas afean que no es el lugar ni el momento

Un funeral de Estado marcado por la emoción de la reina y el dolor de las víctimas de la DANA contra Mazón

Compartir







ValenciaJunto a las víctimas, además de los reyes, han estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los ministros. También han acudido los más altos representantes del Estado. Carlos Mazón, el presidente valenciano, ha estado presente en el funeral, como ya anunció previamente, aunque no ha estado en el saludo a las víctimas.

Llegada de autoridades. Está a punto de comenzar el homenaje y, entre otros, vemos por primera vez al presidente valenciano Carlos Mazón. Reciben al jefe del Ejecutivo y saludan a los reyes, pero no entran todos a la vez. Los monarcas y Sánchez en un primer encuentro con las víctimas. El presidente Mazón accede, mientras tanto, al epicentro del acto. En en ese momento es cuando se escuchan los primeros gritos.

"Un respeto a las víctimas, tío, que esto es un puto funeral", recrimina una de las familiares

"Viniendo aquí te ríes de nosotros y de nuestros familiares" "¡No te queremos! ¡Cabrón!", son algunos de los insultos que se empiezan a escuchar. Y a esto le suceden los reproches: "¡Asesino, malparit!", "¡Asesino, nos has matado la vida a todos, cabrón!". La tensión es muy alta y algunas víctimas afean que no es el lugar, ni el momento. "Un respeto a las víctimas, tío, que esto es un puto funeral, ¿entendéis?", "No son los protagonistas hoy", recriminan.

Con los reyes y el resto de autoridades ya en el mismo espacio, se recobra la calma y los discursos. Mensajes que resuenan y que desatan el aplauso de los presentes, como el de Virginia Ortiz. "Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido: es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", advierte.

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir", asegura Felipe VI

No toman la palabra políticos, pero sí el jefe del Estado Felipe VI, quien pide memoria y aprender la lección: "Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir: pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita", subraya Felipe VI. Finalizado oficialmente el acto, lo volvemos a escuchar: "¡Mazón dimisión, Mazón dimisión!". El presidente valenciano centralizaba los reproches y la rabia de las víctimas.