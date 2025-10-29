La reina ha estado hablando durante algunos minutos con varias mujeres en un corrillo mientras el rey ha saludado a otras víctimas

El emotivo discurso de Felipe VI en el funeral a las víctimas de la DANA: "Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita"

ValenciaLos reyes se saltan el protocolo y se funden en un abrazo con los familiares de las víctimas de la DANA tras finalizar el homenaje de Estado. Al finalizar la ceremonia, una víctima de la riada -con una rosa roja y una carta- se ha acercado a la primera fila de autoridades para hablar con el monarca Felipe VI y doña Letizia.

Después, varios familiares de otras víctimas se han acercado a los reyes, quienes le han dado el pésame y el cariño con la pérdida de sus seres queridos. La reina ha estado hablando durante algunos minutos con varias mujeres en un corrillo mientras el rey ha saludado a otras víctimas que habían estado sentados cerca de ellos.

Los reyes han apoyado a las víctimas antes del funeral de Estado

Los reyes han estado dando su apoyo a representantes de las asociaciones de las víctimas de la DANA antes de comenzar el funeral. Tanto Felipe VI como Letizia han conversado y saludado con dos besos afectuosos a las seis personas que han esperado su llegada.

La tristeza y el dolor se han podido ver reflejados en la reina Letizia, quien ha estado a punto de llorar ante las emotivas historias. El monarca Felipe VI ha consolado a doña Letizia de camino al teatro -para celebrar el funeral de Estado de la DANA- posándole la mano en la cintura. La reina ha mirado durante unos segundos hacia el techo, una señal que demuestra lo duro que estaba siendo esos instantes para ambos y para los familiares de las víctimas de la DANA.