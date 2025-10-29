Los reyes se saltan el protocolo y se funden en un abrazo con los familiares de las víctimas de la DANA al acabar el funeral
La reina ha estado hablando durante algunos minutos con varias mujeres en un corrillo mientras el rey ha saludado a otras víctimas
El emotivo discurso de Felipe VI en el funeral a las víctimas de la DANA: "Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita"
ValenciaLos reyes se saltan el protocolo y se funden en un abrazo con los familiares de las víctimas de la DANA tras finalizar el homenaje de Estado. Al finalizar la ceremonia, una víctima de la riada -con una rosa roja y una carta- se ha acercado a la primera fila de autoridades para hablar con el monarca Felipe VI y doña Letizia.
Después, varios familiares de otras víctimas se han acercado a los reyes, quienes le han dado el pésame y el cariño con la pérdida de sus seres queridos. La reina ha estado hablando durante algunos minutos con varias mujeres en un corrillo mientras el rey ha saludado a otras víctimas que habían estado sentados cerca de ellos.
Los reyes han apoyado a las víctimas antes del funeral de Estado
Los reyes han estado dando su apoyo a representantes de las asociaciones de las víctimas de la DANA antes de comenzar el funeral. Tanto Felipe VI como Letizia han conversado y saludado con dos besos afectuosos a las seis personas que han esperado su llegada.
La tristeza y el dolor se han podido ver reflejados en la reina Letizia, quien ha estado a punto de llorar ante las emotivas historias. El monarca Felipe VI ha consolado a doña Letizia de camino al teatro -para celebrar el funeral de Estado de la DANA- posándole la mano en la cintura. La reina ha mirado durante unos segundos hacia el techo, una señal que demuestra lo duro que estaba siendo esos instantes para ambos y para los familiares de las víctimas de la DANA.