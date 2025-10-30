Carlos Plá Valencia, 30 OCT 2025 - 12:37h.

Coincidiendo con el primer aniversario de la DANA, la sociedad filantrópica del actor estadounidense ha confirmado la donación para ayudar a reconstruir la entidad

El actor estadounidense Jonnhy Depp ha donado 65.000 dólares al Centro Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa (Valencia) para ayudar a recuperar a la entidad de los daños sufridos por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Según ha explicado el presidente de la CIM, Jesús Mateo, la donación se viene gestando desde el verano pasado, ha sido confirmada este miércoles, coincidiendo con el primer aniversario de la catastrófica DANA, por la organización filantrópica que dirige la estrella de Hollywood.

El destino de estos 65.000 dólares será la adaptación de una planta baja adquirida por la sociedad musical de Massanassa como nuevo espacio social ya que la sede de CIM fue "totalmente destruida" tras los daños. “Es dinero lo que realmente necesitamos porque ese día nos quedamos sin nada, lo perdimos todo: los archivos, los instrumentos, la sede... ”, dijo Mateo.

Apoyo del actor a los afectados

Cabe recordar que días después de las inundaciones repentinas, y durante una visita a España, Johnny Depp mostró su apoyo a los afectados por la DANA y destacó "la resistencia y fuerza del pueblo español. ”En aquellos días, el actor y director estadounidense participaba en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se encontraba su segundo proyecto como director de cine ‘Modi, Three Days on the Wing of Madness’.

En este contexto, Depp destacó que, después de su última visita al país en septiembre pasado con motivo del Festival de San Sebastián, "es un honor y privilegio estar aquí, después de la devastación y la catastrófica situación que se está viviendo. "Somos una pizca de experiencia comparada con la devastación y las cosas que la gente está pasando", dijo.

Así mismo, el actor dijo que “todo nuestro corazón está con todo el pueblo de España”, mientras reincide en “la resistencia y fuerza del pueblo". Finalmente, agradeció la recepción del Festival, no sin antes ofrecer su apoyo a los afectados: "nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera. ”