Según el listado de llamadas aportado por la exconsellera a la jueza de la DANA, Pradas y Mazón hablaron seis veces entre las 17:37 y las 20:10 del 29O

Un técnico forestal declara ante la jueza de la DANA que Pradas "y después Mazón" mandaban en la emergencia

CastellónLa exconsellera de Emergencias Salomé Pradas ha afirmado en declaraciones a Radio Castellón que mantuvo informado en todo momento al president Carlos Mazón la tarde de la DANA, incluida la posibilidad del envío del ES-Alert a la población.

Una información que Mazón negó hace solo tres días en una entrevista en El Español, donde aseguró que no se le informó ni consultó el envío del mensaje masivo a la población.

Pradas es una de las dos investigadas en la causa de la DANA y en declaraciones a Radio Castellón asegura que ella estuvo pendiente en todo momento de la emergencia e informando al jefe del Consell.

Mazón y Pradas hablaron seis veces por teléfono

En lo relativo al listado de comunicaciones de Salomé Pradas, que ha sido entregado a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa, el registro muestra que la primera vez que habló con Carlos Mazón fue a las 17:37 horas, cuando éste llamó y conversaron dos minutos. Después volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18:30. A partir de ahí constan dos llamadas canceladas –a las 19:10 y a las 19:36 h– hasta que contactaron a las 19:43 –48 segundos– y también a las 20:10, un minuto antes del envío del mensaje ES-Alert.

De acuerdo con esta relación, hay dos primeros intentos fallidos de contactar con el jefe del Consell, a las 12:52 horas y a las 16:29. La primera llamada contestada es una entrante de Mazón de dos minutos de duración). Después hay más intercambio: a las 18:16 (siete minutos de llamada saliente); a las 18:25 (saliente, durante 43 segundos) y a las 18:30 (entrante, que dura 33 segundos).

Posteriormente, se recogen dos llamadas perdidas a las 19:10 y a las 19:36 y hablan otra vez a las 19:43, cuando el teléfono de Pradas recibe una llamada entrante de Mazón de 48 segundos. Asimismo, se registra otra a las 20:10, entrante y que dura un minuto. El mensaje de alerta a los móviles de la población se envió a las 20:11 horas.