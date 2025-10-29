Los familiares de las víctimas de la DANA han insultado a Carlos Mazón a su llegada al funeral, a gritos de "asesino", "cobarde o "rata"

Primer aniversario de la DANA, en directo | Gritos de "asesino" y "cobarde" a Mazón en el interior del funeral

Familiares de víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre han increpado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, justo antes del inicio del funeral de Estado que tiene lugar este miércoles por la tarde en el Museu de les Ciències de València en memoria de las 237 víctimas mortales.

Antes de que hicieran su entrada los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algunos familiares presentes en el acto se han levantado, han mostrado fotografías de sus allegados y camisetas con mensajes como 'Eren morts evitables' (Eran muertos evitables) y han proferido gritos contra el jefe del Consell como 'asesino', 'cobarde', 'malparit', 'rata' y 'vete a la jueza'. Los gritos se han acallado y se han tornado aplausos al entrar la comitiva de autoridades con Don Felipe VI y Doña Letizia a la cabeza. Los monarcas, junto a Sánchez, han mantenido un encuentro previo con algunos familiares de víctimas en una sala adyacente.

Durante un año Mazón es objeto de quejas y denuncias por parte de muchas personas que perdieron a familiares y amigos que murieron ahogados por las fuertes corrientes de la DANA. Además, otro de los protagonistas ha sido el continuo choque entre el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico sobre la gestión de la DANA. Ayer, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, también invitaba a Carlos Mazón, al presidente autonómico valenciano, a dar explicaciones donde fuera necesario.

El gesto de Mazón ante los numerosos insultos

El encuentro entre Pedro Sánchez y Mazón también ha sido tenso. Lejos de mantener una conversación y hablar de esos encontronazos entre el Gobierno Central y el Gobierno valenciano, ambos han querido mantener una postura herética y alejada, la cual la situación requería. Los gritos de los familiares se escuchaban desde la entrada de la sala, y cuando el presidente valenciano ha aparecido se han ido incrementando y volviendo incluso más violentos. Muchas de las familias miraban a la cara a Mazón, quien no quiso dejar de mantener ese gesto serio y mirada al frente.

Las cámaras han podido captar el desconsuelo y enfado de muchas de esas personas que este miércoles estaban sentadas en el Funeral de Estado para recordar uno de los peores momentos de su vida. También captaban esa tensión que se notaba en cada gesto y mirada de todos los mandatarios políticos que acudieron al lugar. La reina Letizia incluso, se ha dejado ver muy afectada y emocionada mientras sonaba el himno de España.

Los familiares piden su dimisión al finalizar el acto

Cuando ha terminado el acto, los reyes, el presidente del Gobierno y otros líderes que han acudido al funeral, han tenido un encuentro con los familiares. El rey ha hablado con alguno de ellos que no han podido contener las lágrimas. Un grito de "Mazón hijo de puta" ha servido como comienzo para las demás replicas al presidente. En masa, se han escuchado a la mayoría de los afectados pidiendo su dimisión a través de cánticos y palmadas. 'Mazón a la jueza', es otra de las palabras que han resonado por toda la sala durante la despedida.