Muere Susana Andreu, hija de un famoso empresario de Torrent, a los 45 años

01 NOV 2025

La hija de un conocido empresario del municipio valenciano de Torrent, Susana Andreu, ha fallecido a los 45 años

Susana Andreu, maestra en un colegio e hija de uno de los chocolateros más conocidos en Torrent, ha fallecido a los 45 años. El municipio valenciano está consternado ante esta repentina y mala noticia que llega días después de que la profesora hubiese tenido que ser operado quirúrgicamente. Las causas de su muerte no han trascendido por motivos de respeto e intimidad a la familia de la fallecida.

Susana era profesora en el CEIP Antonio Machado, un colegio que ha querido compartir una imagen suya y una emotiva dedicatoria y despedida. “La vida, demasiadas veces, no es justa. Y nuestra chica chocolate, nuestra ‘teacher’ de la sonrisa eterna, la amiga fiel y la compañera generosa, la mujer de la palabra justa. Susana deja a esta familia rota y con un dolor difícil de soportar. Pedimos que recordéis a la maestra, compañera, a la madre, la hija, la esposa, la hermana, la tía y la amiga con el cariño y el amor que ella siempre regaló a quienes tuvimos la suerte de cruzarnos en su vida”.

El entierro se celebró en la iglesia de Monte-Sión, el pasado 29 de octubre. Muchas personas acudieron a esta masiva despedida que ha causado tanta conmoción ha generado entre los vecinos, amigos, familiares y seres queridos de Susana. La iglesia se quedó pequeña para tantas personas que quisieron acompañar a la fallecida en su último acto. Deja una familia rota. Susana era madre de dos hijos y esposa. Además, es hija de Rafael Andreu, el famoso chocolatero que revolucionó el mundo del dulce con el su famoso producto del cacao en barra que recibe el nombre de chocolate de bollo. Es un dulce muy típico de Torrent, Valencia.

Susana deja un vacío en muchos alumnos

En el vídeo que publicó el colegio donde trabajaba Susana, ha compartido muchísimas fotografías de diferentes murales que le hicieron a la profesora. Murales hechos por todos sus alumnos. Corazones, emotivas palabras y decenas de mensajes de cariño llenan las paredes de este colegio que sigue en luto desde el pasado miércoles. Sus compañeros y alumnos aún no han asimilado la triste noticia que ha traspasado las barreras del municipio valenciano.