Detienen a cinco personas por la muerte del nieto de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodríguez, quien falleció por una sobredosis de drogas en 2023. Las autoridades los han arrestado por presuntamente suministrar las drogas que mataron al adolescente hace dos años.

El nieto de Robert De Niro murió a los 18 años en Nueva York. Fue encontrado sentado en una silla en su apartamento de una habitación -valorado en más de 821.000 euros- en las Residencias Cipriani Club de Wall Street. Los agentes encontraron una sustancia blanca en un plato cerca de su cuerpo, según ‘Daily Mail’.

Están acusados de dirigir una red criminal en Nueva York

Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas y Roy Nicolas. Son los cinco detenidos por suministrar presuntamente las drogas al nieto del famoso actor Robert De Niro. Todos están acusados de dirigir una red criminal en Nueva York que suministraba pastillas con recetas falsas a jóvenes.

Leandro era hijo de la hija adoptiva del actor, Drena, y del artista Carlos Rodríguez. De Niro le rindió homenaje tras la trágica noticia: “Estoy profundamente afligido por el fallecimiento de mi querido nieto Leo. Agradecemos enormemente las condolencias de todos”.

La ‘Princesa del Percocet’, la otra acusada en la muerte de Leandro

Además de los cinco detenidos, las autoridades ya acusaron a Sophia Haley Marks -una joven de 20 años conocida como la ‘Princesa del Percocet’- de venderle drogas a Leandro. El nieto del actor estadounidense vivía solo y residía en un apartamento de lujo desde hace menos de un año.

Tras la muerte de Leandro, su madre abrió una fundación, sin ánimo de lucro, llamada 'The Leandro De Niro Rodríguez' con el objetivo de ayudar a jóvenes y familias destrozadas por la crisis del fentanilo: "Trabajamos para reducir el estigma y el honor de las vidas que se han visto afectadas o han muerto por el uso de esta sustancia".