Investigan la muerte de un británico localizado sin vida en Jávea, Alicante, sin signos de violencia

El hallazgo, entre dos coches aparcados, se ha producido a las 7:45 horas en la Avenida Trenc d'Alba

AlicanteUn hombre de 50 años ha sido encontrado muerto a primera hora de la mañana de este 2 de noviembre en una calle de Jávea (Alicante). Según ha trasladado la Guardia Civil a Europa Press, es un varón de nacionalidad británica.

Los agentes de la Benemérita ya están investigando las circunstancias y causas de su fallecimiento, tras el hallazgo a las 7:45 horas. Habían acudido al aviso recibido por el servicio de emergencias 112, de la localización del cuerpo sin vida.

Concretamente, estaba en el suelo, entre dos coches aparcados, según ha precisado el diario 'Levante-Emv', que ha ubicado el suceso en la céntrica Avenida Trenc d'Alba. También ha añadido que, en principio, no han observado signos de violencia.

La autopsia a la víctima permitirá conocer más detalles sobre el motivo de su muerte, si ha podido ser accidental, por algún problema de salud o con otras personas implicadas.