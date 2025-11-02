Iván Sevilla 02 NOV 2025 - 19:46h.

Buscan a David, un hombre de 44 años desaparecido en Alicante hace casi un mes

El varón en paradero desconocido tiene el pelo negro, gafas graduadas y diferentes tatuajes

AlicanteAlerta ciudadana y petición de ayuda para encontrar a David, un desaparecido en Alicante el día 9 de octubre. Según ha calificado la Asociación SOS Desaparecidos, su situación es de "alta vulnerabilidad", aunque no ha detallado el motivo.

En cualquier caso, urge dar con su paradero, ya que ha transcurrido casi un mes desde que se le perdió la pista. La colaboración de la sociedad es clave para localizarle. Recordamos que también se sigue buscando a Geraldine, desaparecida en Almería.

A finales del pasado mes, se publicó en redes sociales un cartel con la fotografía del rostro de David, cuyas iniciales de sus apellidos son M y L. Junto a su imagen, se difundieron datos de su aspecto físico para poder identificarle más fácilmente.

De 44 años, se sabe que mide 1,70 metros de estatura y que su complexión es delgada. Tiene el pelo negro, mientras que sus ojos son marrones. Además, suele llevar gafas graduadas y luce diferentes tatuajes por su cuerpo.

El día que fue visto por última vez vestía un chándal negro. Con esta información, si alguien lo ha visto o lo ve, debe ponerse en contacto de inmediato para trasladar dónde se encuentra. Puede hacerlo llamando al 868286726, de SOS Desaparecidos.