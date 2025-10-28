La mujer, de 23 años, llegó a tirar un papel por la ventana de su casa pidiendo ayuda

Su marido, que reside en Portugal, ha sido detenido y puesto en libertad por falta de pruebas

Maritrini y su bebé, de 13 meses, desaparecieron en 1987, en Matadeón de los Oteros y nunca más se ha sabido de ellas. Ella tiró un papel por la ventana de casa asegurando que su marido la tenía secuestrada. La investigación de la desaparición de Maritrini se ha reabierto sin éxito en varias ocasiones. Ahora la buscan en una balsa.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) busca a Martitrini y su hija Beatriz en el fondo de una balsa de una explotación minera en Berbes, Ribadesella.

Los investigadores creen que el marido de Martitrini, conocido como ‘El Portugués’ pudo haber arrojado al fondo de la balsa dos coches y que en el interior estarían las dos desparecidas. Fuentes del Tribunal Superior de Policía de Asturias (TSJA), la Policía Nacional ha localizado en el interior de la balsa dos vehículos, que en su momento los vecinos dijeron que el sospechoso había arrojado.

La jueza de Instrucción número 4 de Gijón ha reabierto, a petición de la Policía Nacional, la investigación por la desaparición de Maritrini Suárdíaz Suero y su bebé de 13 meses en 1987 en la localidad leonesa de Matadeón de los Oteros, León.

Para acceder a los vehículos, cubiertos de lodo, basuras y residuos, los agentes necesitan la intervención de la UME o de una empresa especializada en drenaje en medios acuáticos, informa el diario de León Noticias.

Una nota pidiendo ayuda por la ventana de casa

La desaparición de Maritrini y su hija de 13 meses se ha reabierto en varias ocasiones desde 1987 sin éxito. La mujer llegó a pedir ayuda lanzando una nota por la ventana asegurando que su marido, Antonio María de Silva, conocido como 'el Portugués', la tenía secuestrada.

En 2016 y 2018, los investigadores registraron las dos viviendas familiares, en Berbes (Asturias) y Matadeón de los Oteros (León), llegan a levantar los suelos. Los vecinos declararon que tras la desaparición de la mujer y su bebé vieron al marido trabajando con cemento, cuentan medios regionales de la zona.

El marido de Maritrini, que vive actualmente en Portugal, fue detenido en 2018 pero quedó en libertad por falta de pruebas. Entonces dijo que la mujer le abandonó en El Algarve y se llevó a la niña con ella.

Quién era Maritrini

Maritrini tenía 23 años y un bebé de 13 meses, Beatriz, cuando desapareció. Su caso es extraño no solo por la dificultad de dar con una pista sobre su paradero y sobre qué les pasó. Sino porque su único hermano, ya fallecido, tardó 15 años en denunciar su desaparición, informa el diario León Noticias.

Maritrini fue criada por su abuela y sus tíos en Rozadas, Villaviciosa, después de que sus padres la abandonaran a ella y a su hermano. Muy joven conoció en Gijón a su marido, ‘El Portugues’, 18 años mayor que ella, y sospechoso de su desaparición. Con él tuvo a su hija Beatriz.

Cuando vivían en Matadeón, Maritrini lanzó la nota por la ventana pidiendo ayuda. La Guardia Civil intervino. A él lo detuvo pero quedó en libertad. Ella no acudió al juicio y regresó con él.

Tras nacer la bebé en 1986, ella volvió a soportar una presunta agresión por parte del marido y se refugió en la casita de La Guía, un centro gestionado por unas monjas.

Cada cierto tiempo ella le dejaba, pero él iba a buscarla donde se refugiase y se la llevaba de nuevo, cuenta el citado diario. Hasta que una de esas veces, él se las llevó y nunca más se las volvió a ver. Era el verano de 1987.

La Policía Nacional en Gijón han apuntado a EFE que en estos 38 años nunca se ha dejado de trabajar y que las pesquisas han dado lugar a una nueva línea de investigación. Maritrini tendría actualmente 61 años y Beatriz, 40.