Pere Aragonès cree que a Mazón le queda "solo la asunción de responsabilidades y la dimisión"

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha afirmado este lunes que al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le queda "solo la asunción de responsabilidades y la dimisión" un año después de la DANA y ha señalado que la ciudadanía puede perdonar los errores, pero no la dejadez ni la falta de honestidad.

"Un año después, y vista la reacción, ya nada podrá atenuar el error del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El error de no haber previsto la magnitud de la catástrofe y no haber prevenido a la población, el error de no estar y el error de no reconocer el propio error. No hay excusas ni reflexión posibles", ha dicho.