Carlos Mazón comparece, en directo: el president desvela su futuro tras hablar con Alberto Núñez Feijóo
Comparece el mismo día en que Maribel Vilaplana declara como testigo ante la jueza que investiga las responsabilidades en la DANA.
Carlos Mazón comparece este lunes para desvelar su futuro político tras varias conversaciones con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Su declaración institucional se produce el mismo día en que Maribel Vilaplana declara como testigo ante la jueza que investiga las responsabilidades en la DANA.
Momentos clave
Pere Aragonès cree que a Mazón le queda "solo la asunción de responsabilidades y la dimisión"
El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha afirmado este lunes que al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le queda "solo la asunción de responsabilidades y la dimisión" un año después de la DANA y ha señalado que la ciudadanía puede perdonar los errores, pero no la dejadez ni la falta de honestidad.
"Un año después, y vista la reacción, ya nada podrá atenuar el error del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El error de no haber previsto la magnitud de la catástrofe y no haber prevenido a la población, el error de no estar y el error de no reconocer el propio error. No hay excusas ni reflexión posibles", ha dicho.
Carlos Mazon comparece en una declaración institucional a las 9:00 horas
Carlos Mazón realiza una "declaración institucional" este lunes, 3 de noviembre, a las 09:00 horas en el Palau de la Generalitat, según ha anunciado Presidencia.
Ayer, domingo, se avanzó que Mazón iba a comparecer este lunes para aclarar su futuro político tras el proceso de "reflexión personal" que anunció hace cuatro días y tras mantener varias "conversaciones" con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué se espera de la declaración de Maribel Vilaplana?: está obligada a decir la verdad sobre la comida con Carlos Mazón en El Ventorro
El lunes 3 de noviembre declara ante la jueza de la DANA, Maribel Vilaplana, la periodista que comió conCarlos Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la tragedia.Un encuentro lleno de interrogantes y versiones varias que no cuadran. Una de estas dudas es qué hizo Carlos Mazón tras la comida con la periodista. Hace tan solo unos días se pudo conocer que el president no fue directo al palacio de la Generalitat, sino que acompañó al parking a Maribel Vilaplana después de comer, cerca de las 19:00 horas de la tarde.Ir a la noticia
La periodista Maribel Vilaplana se recupera en su casa tras un cuadro de ansiedad: el lunes tendrá que declarar como testigo
La periodista Maribel Vilaplana, quien pasó varias horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana de Valencia, se recupera en su casa tras sufrir un cuadro de ansiedadpor el que este sábado fue trasladada a un hospital, según han informado este domingo a EFE fuentes de su entorno.Ir a la noticia