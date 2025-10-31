Maribel Vilaplana tendrá que aportar el tique en la declaración testifical prevista para el próximo lunes 3 de noviembre ante la magistrada

El recorrido de Carlos Mazón y los 37 minutos en que no hubo ni rastro del presidente de la Generalitat Valenciana el día de la DANA

ValenciaLa jueza que instruye la causa de la gestión de la DANA ha emitido este viernes un auto en el que, a instancias de una acusación particular, requiere a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, para que aporte en su declaración testifical prevista para el próximo lunes 3 de noviembre, el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día, y al que presuntamente la acompañó Carlos Mazón, así como cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día.

Así consta en la resolución, contra la que cabe recurso, en la que la magistrada accede a la petición de una acusación particular que había pedido que requiriera el tique del parking al que fueron Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.

Según señala la magistrada en su resolución, "hasta qué momento" la periodista "acompañó al President, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron" entre Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas, convierte en "útil" la prueba solicitada, consistente en la obtención del tique de entrada y salida del parking.

No obstante, la jueza considera que "ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del parking entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el President, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024".

En este sentido, recuerda el auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana: en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera y el 'president', "y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo".

Asimismo, recuerda que en esa resolución de la Audiencia se señalaba que Mazón "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y que tiene atribuidas por ley "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

La petición del abogado se produjo después de que la jueza acordara citar a Vilaplana, el próximo 3 de noviembre, en calidad de testigo, por su comida con Mazón el día de la dana y tras conocerse recientemente que Mazón acompañó a Vilaplana, tras la comida, a su aparcamiento, ubicado en la Glorieta de València.

A ella o a la empresa

Tras estos nuevos datos, la acusación particular había reclamado a la instructora que requiriera el tique, o bien a la propia periodista el próximo 3 de noviembre, o bien a la empresa de aparcamiento --en el caso en que la comunicadora no disponga del mismo o lo haya extraviado-- para determinar la hora de entrada y salida del vehículo de la comunicadora.

Sobre esta solicitud de prueba subsidiaria, relativa al oficio a la mercantil Interparking Hispania, S.A., la jueza ha acordado que se proveerá una vez se reciba declaración a la testigo.

El PSPV también había reclamado a la periodista que entregara de forma voluntaria, a la comisión de investigación de Les Corts, el tique del parking, con el objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos".

En esta resolución la juez deniega en cambio volver a citar a declarar a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas investigada en la causa, como solicitaba el abogado que consiguió la citación de Vilaplana.