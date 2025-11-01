Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O

Vilaplana mostró un vídeo a Marzón, recibido en WhatsApp, con el río Magro desbordado y las calles de Utiel inundadas

Los técnicos de emergencias avisaron a Salomé Pradas sobre la situación de los barrancos el día de la DANA

Compartir







La periodista Maribel Vilaplana, que almorzó con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el día de la DANA, el 29 de octubre de 2024, acudirá este lunes, 3 de noviembre, para declarar en sede judicial.

La magistrada que instruye la causa de la gestión de la catástrofe ha pedido el tique del parking a la periodista. Mientras tanto, se siguen conociendo más hechos sobre la comida y la sobremesa entre Vilaplana y el mandatario autonómico.

PUEDE INTERESARTE El recorrido de Carlos Mazón y los 37 minutos en que no hubo ni rastro del presidente de la Generalitat Valenciana el día de la DANA

Según informa Levante-EMV, entre las 17:37 y las 17:40 horas, Mazón habló con la exconsejera Salomé Pradas y vio un video de las inundaciones en la localidad de Utiel, recibido por Vilaplana en su teléfono a través de WhatsApp.

Desde ese momento, señala Francesc Arabí, periodista del mencionado diario, Mazón efectuó o recibió ocho llamadas, según la lista del tráfico de su móvil remitida por Presidencia a las Cortes y a la jueza de la DANA.

El presidente habló cuatro veces con Pradas, tres con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y una con el alcalde del municipio de Cullera, Jordi Mayor. Por otra parte, Mompó es a quien el PP valenciano apunta como posible sucesor de Mazón.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mazón tardó más de una hora en devolver la llamada

El primer contacto entre Mazón y Pradas se produjo a las 17:37 horas. El mandatario autonómico le devolvió la llamada después de que más de una hora antes (concretamente a las 16:29) no le había cogido el teléfono. Tampoco lo hizo a las 12:52 horas, tras decretar Emergencias las alertas hidrológicas en el río Magro y en el barranco del Poyo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La conversación telefónica entre el presidente y la exconsejera duró dos minutos, tiempo en el que la primera informó al presidente del estado de la situación. La responsable de Emergencias estaba al frente del Cecopi y había decretado un primer receso que dejó desconectados a los comparecientes en remoto.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Después de ese primer contacto telefónico con Pradas, Maribel Vilaplana le enseñó un video que acababa de recibir a través de WhatsApp con imágenes de las inundaciones en Utiel, a donde se había desplazado la Unidad Militar de Emergencias (UME), según pudo comprobar el periódico EMV-Levante.

Ese video había sido emitido por À Punt en el informativo de mediodía y colgado en sus redes sociales. Las imágenes acompañaban unas declaraciones que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, hizo en directo a la televisión pública, por conexión telefónica, y en las que mostraba su impotencia tras el desbordamiento del río Magro.

A pesar del visionado del video, el encuentro prosiguió en el restaurante de El Ventorro hasta las 18:30 ó 18:45 horas, según los datos revelados por la propia periodista en su carta abierta. Cabe recordar que en Utiel fallecieron 6 personas como consecuencias de la crecida del río Magro.