Carlos Plá Valencia, 03 NOV 2025 - 16:51h.

La renuncia de Mazón ha entrado a las 15:24 horas en las Corts, comienza así el proceso para elegir a su sustituto como presidente de la Generalitat

La dimisión de Carlos Mazón, en directo: seis horas después de su anuncio, registra el escrito de renuncia como presidente de la Generalitat Valenciana

El registro de entrada de las Corts Valencianes ha recibido a las 15:24 horas de este lunes la renuncia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana.

En el escrito, dirigido a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, se puede leer: "De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts".

Tras este trámite y cuando la renuncia de Mazón se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se abrirá un periodo de 12 días para presentar el nuevo presidente o presidenta de la Generalitat. Posteriormente, en un plazo de tres a siete días, se fijará la celebración del pleno de investidura del futuro jefe del Consell.

Seguir como diputado y aforado

Si PP y Vox llegan a un acuerdo para presentar un nuevo presidente de consenso, Mazón mantendría su acta de diputado en les Corts valencianas y seguiría como aforado. Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo y hay que convocar elecciones autonómicas, Carlos Mazón perdería su acta de diputado y el aforamiento, por lo que podría ser juzgado por la justicia ordinaria de las presuntas responsabilidades que pudieran desprenderse de su gestión de la DANA.

Mientras esto se produce, Mazón seguirá como presidente en funciones y este martes presidirá el Pleno del Consell.