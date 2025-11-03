Carlos Plá 03 NOV 2025 - 11:46h.

Desde el 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón y su entorno han ido cambiando la versión de lo que hizo ese día, el más trágico de la historia de la Comunidad Valenciana

La dimisión de Carlos Mazón, en directo: las reacciones a su discurso y la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza de la DANA

Compartir







ValenciaUn año y cinco días después de la trágica DANA del 29 de octubre de 2024 que costó la vida a 229 personas, Carlos Mazón ha comparecido en el Palau de la Generalitat Valenciana para asegurar que: "Ya no puedo más". Aunque en ningún momento ha anunciado expresamente su dimisión, de hecho no se ha publicado todavía en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En este año, Mazón ha cambiado de versión sobre lo que hizo durante las horas claves de las inundaciones y ha culpado a la falta de información de las agencias gubernamentales y a la ausencia de apoyo del ejecutivo central para abordar la reconstrucción.

El día de la DANA, a pesar de que Aemet había decretado la Alerta Roja por fuertes lluvias a las 7:36 horas, Mazón mantuvo su agenda. Esa mañana se reunió con agentes sociales, donde ya le preguntaron por la situación del barranco del Poyo, y a partir de las 14:30 horas se marchó a comer.

Los cambios de versión

Lo último que ha trascendido es que Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, que este lunes declara ante la jueza de la DANA, hasta las 18:45 horas en el restaurante el Ventorro. A esa hora, el president se despidió de la periodista, después de acompañarla al parking donde había dejado su coche. Aún así todavía queda por saber, qué hizo Mazón hasta las 19:45 horas, cuando se sitúa su llegada al Palau de la Generalitat.

PUEDE INTERESARTE La periodista Maribel Vilaplana se recupera en su casa tras un cuadro de ansiedad: el lunes tendrá que declarar como testigo

Lo cierto, es que Mazón y su entorno han cambiado de versión en diferentes ocasiones, forzado por las revelaciones periodísticas.

La primera versión que trascendió es que el presidente estuvo desde las 17 horas en el Palau pendiente de la evolución de la alerta. Precisamente, a esa hora se reunía el Cecopi por primera vez. De esta forma, su equipo trataba de acallar los continuos rumores de la falta de diligencia del presidente durante la tragedia más grande de la historia de la Comunidad Valenciana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero esta información, tardó poco en desmontarse y desde la Generalitat se filtró que acudió a un "almuerzo de trabajo" al que también asistió el presidente de la patronal valencia, Salvador Navarro, que inmediatamente negó haber acudido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fue el 8 de noviembre cuando se conoció por primera vez que Mazón estuvo comiendo en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, a la que según el entorno del president, le había ofrecido la dirección de la cadena autonómica À Punt. Una comida de trabajo a la que Mazón acudió, como aseguraron desde el Consell, como presidente del PP valenciano, motivo por el cuál no había factura.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según el primer relato hecho público por Maribel Vilaplana, la comida acabó sobre las 17:45 horas, después de que el president le ofreciera la dirección de la radiotelevisión valenciana y que ella rechazara. Una versión que el entorno de Mazón no desmintió.

Acudió al Cecopi a las 20:28 horas

Acorralado por los continuos cambíos de versión, el 26 de febrero Mazón aseguró que llegó al Cecopi en L´Eliana (Valencia) a las 20:28 horas, 17 minutos después del envío del ES Alert a la población y cuando ya se habían producido la mayoría de las 229 muertes que causó la barrancada.

Esta revelación obligó a cambiar de nuevo la versión de que acudió a la reunión en el Centro de Emergencias pasadas las 19:30 horas, a media tarde llegó a decir Mazón, que asediado por los medios en los días posteriores llegó a decir que: "No entiendo lo del cambio de versión. Evidentemente las 20:28 son después de las siete y media, es un hecho fáctico ¿Cuándo he mentido?".

No fue hasta medio año después, cuando el 5 de septiembre de 2025 Maribel Vilaplana desveló en una carta abierta una nueva cronología, asegurando que salieron de El Ventorro entre las 18:30 y las 18:45 horas del 29 de octubre de 2024, desmintiéndose a sí misma, cuando había dicho que el almuerzo acabó a las 17:30 horas.

En la carta de Vilaplana, la periodista aseguró que el president había atendido varias llamadas telefónicas, aunque no le trasladó ninguna inquietud por la situación.

A tres días del primer aniversario de la DANA, otra información periodística de Levante-Emv, revelaba que Mazón y Vilaplana no se despidieron en El Ventorro, ya que el president, con el Poyo desbordándose en numerosas localidades, tuvo tiempo de acompañar a la periodista al aparcamiento donde había dejado su coche a las 18:45 horas.

Con esta última información, se reconstruye gran parte de la cronología de la tarde del 29 de octubre de 2024 de Carlos Mazón. Aún así queda aproximadamente algo más de media hora en la que se desconoce qué hizo el president de la Generalitat Valenciana. Una hora clave en la tragedia y que en su despedida de la presidencia del Consell tampoco Mazón ha revelado.

Sin embargo, en la comparecencia de este lunes del presidente de la Generalitat, más que las mentiras en las diferentes versiones ofrecidas, ha pesado la imagen trasladada a todo el país en el funeral de estado del pasado 29 de octubre, de un Mazón solo y señalado por los familiares de las víctimas como principal responsable de las muertes de los suyos en la trágica DANA.