Carlos Plá 03 NOV 2025 - 14:56h.

Para su dimisión efectiva Mazón tiene que presentar su renuncia al cargo en el registro de Les Corts, esto no le impediría mantener su acta de diputado y seguir como aforado

La dimisión de Carlos Mazón, en directo: Feijóo defiende que su decisión es la "correcta" y "da una lección a los que nunca asumen nada"

ValenciaPresidencia de la Generalitat Valenciana ha confirmado este lunes que Carlos Mazón seguirá por el momento en su cargo, a pesar del anuncio que ha realizado este lunes de su marcha, y presidirá este martes el pleno del Consell.

Respecto a las informaciones que señalan que ha pedido una baja médica, desde presidencia señalan que "el presidente de la Generalitat no tiene prescrita ninguna baja médica", aunque matizan que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo", dejando abierta esta posibilidad.

Mazón tiene que presentar la renuncia al cargo en el registro de Les Corts valencianas, quedando como presidente en funciones hasta que se elija al nuevo inquilino del Palau. En esta situación, si finalmente cogiera una baja médica, la vicepresidenta primera, Susana Camarero, asumiría la presidencia en funciones.

El plazo para presentar el nuevo presidente o presidenta de la Generalitat será de 12 días a partir del día en que Mazón presente su dimisión. Posteriormente, se abrirá un plazo de tres a siete días para fijar la celebración del pleno de investidura del futuro jefe del Consell.

"Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, o en el caso de que no hubiese un candidato a la Presidencia en el plazo legal establecido, se disolverán Les Corts y habría elecciones autonómicas", de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatut d'Autonomia.

Si finalmente PP y Vox consensúan un nuevo presidente, Mazón mantendría su acta de diputado en les Corts valencianas y seguiría como aforado, como ya hizo Camps en 2011. Unos "privilegios" que perdería si se convocan elecciones autonómicas.