Carlos Mazón ha solicitado comparecer en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts

Los papeles que Mazón firmó en El Ventorro: una lista de deportistas de élite que debía publicarse "urgente"

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha pedido comparecer en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes el próximo martes 11 de noviembre. En un escrito registrado este miércoles y dirigido a la Mesa de la comisión de investigación, al que ha tenido acceso EFE, Mazón ha solicitado comparecer en dicha sesión, para dar cuenta de "las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos que constituyen la misma".

La Mesa de la comisión había acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Asimismo, citó para ese mismo día en la comisión de Les Corts a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, informó este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que ni el presidente del Gobierno ni los ministros citados por la comisión de investigación prevén acudir a ese órgano, donde no tienen obligación de comparecer.

Bernabé confirma que no acudirán a la comisión

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha indicado hoy que tampoco acudirá a dicha comisión, ya que ha recordado que los miembros del Gobierno rinden cuentas ante el Congreso y el Senado. Hasta el momento, las comparecencias que se han producido en esta comisión de investigación de Les Corts han sido las de varios técnicos y expertos, con lo que las citaciones de la próxima semana serían, en caso de producirse, las primeras de cargos políticos.

Las víctimas de la DANA no han comparecido todavía ni tienen fecha para hacerlo en esta comisión de investigación del Parlamento valenciano, la primera que se aprobó tras la tragedia del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.