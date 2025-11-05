Carlos Plá 05 NOV 2025 - 15:18h.

La magistrada considera que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera Salomé Pradas

ValenciaLa magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la DANA ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, recibir declaración como testigo del síndic del grupo del PP en Les Corts Valencianes, Juan Fran Pérez Llorca, llamado a ser uno de los principales candidatos a asumir la presidencia de la Generalitat Valenciana, tras la dimisión de Mazón.

En el auto de este miércoles, también ha citado como testigos a varios miembros del entorno más cercano a Mazón, como el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, al secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; al director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco Daniel González; la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia, María Teresa Gómez; y al Asesor del jefe del Consell.

En la providencia, la magistrada también llama a declarar al dueño del restaurante El Ventorro, donde Mazón comió con la periodista Maribel Vilaplana, el 29 de octubre de 2024.

Asimismo, a solicitud de la acusación popular que ejerce Compromís, la instructora ha acordado requerir al medio Eldiario.es para que aporte a la mayor brevedad copia del documental titulado `¿Dónde estaba Mazón?’.

Llamadas entre los testigos y Salomé Pradas

La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada “al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024”.

La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los testigos ahora citados.

No obstante, la instructora rechaza identificar a los escoltas del presidente de la Generalitat porque no consta que estuvieran con éste ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por la periodista citada como testigo el pasado lunes.