La documentación que el 'president' en funciones, Carlos Mazón, firmó el día de la DANA en el restaurante El Ventorro mientras comía con la periodista Maribel Vilaplana era una lista de deportistas de élite que debía firmar de forma "urgente" para que saliera publicada y los beneficiarios pudieran solicitar la exención de Educación Física o de la convalidación de la asignatura optativa, cuyo plazo vencía.

Así lo ha avanzado este miércoles Las Provincias y han confirmado fuentes de Presidencia de la Generalitat después de que la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en la causa de la DANA haya solicitado a la jueza requerir los documentos que, según la declaración de este lunes como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, el ahora jefe del Consell en funciones firmó el día de la barrancada mientras se encontraba en el restaurante El Ventorro.

En el escrito expone que, en la comparecencia ante la magistrada de la comunicadora, esta explicó que, "al poco tiempo de estar en el restaurante El Ventorro, su propietario hizo llegar al señor Mazón un sobre grande con documentos que le habían entregado para tal fin". También declaró Vilaplana que Mazón "firmó varios de ellos y los devolvió" al responsable del establecimiento "para que los devolviera a la persona que los había llevado allí". Desde Presidencia se explica que la Dirección General de Deporte pidió la firma urgente de la tercera Lista Parcial de Deportistas de Elite 2024, que fue publicada en DOGV el 29 de octubre de 2024 porque el 31 de octubre de cada año, "tal como tiene Educación regulado, finaliza el plazo en los institutos para que los alumnos y alumnas deportistas de élite soliciten la exención de Educación Física o convalidación de la asignatura optativa".

Los motivos que han dado desde la Presidencia

En una primera publicación de ese día de la DANA por la mañana, la lista salió "incompleta por error", únicamente con el Listado de Alta Competición, por lo que quedaba pendiente el Listado de Deportistas de Elite Promoción que, por edad, "son los principales beneficiarios de esta medida", señalan las mismas fuentes.

Por tanto, según Presidencia, "era necesario que saliera publicada urgente esta lista de Deportistas de Élite Promoción para que los beneficiarios pudieran ejercer este derecho" y, para ello, era "necesaria" la firma de la resolución por parte del 'president'. La lista se publicó finalmente el mismo día 29 por la tarde, después de que Mazón firmara la resolución. Un ordenanza del Palau fue el que llevó al establecimiento esa documentación para la firma. ACPV apuntaba en su escrito a la jueza que con esa declaración de Vilaplana "se nos traslada que el entonces 'president' de la Generalitat procedió a firmar documentos que requerían su firma con urgencia, pues de lo contrario jamás se le habrían trasladado a esas horas y en ese sitio".

Asimismo, añadía que, de acuerdo "al Estatut d'Autonomía, la Llei de Govern Valencià y los reglamentos orgánicos de funcionamiento de las conselleries, se constata fácilmente que el 'president' tiene todas las competencias posibles delegadas en los diferentes departamentos y su firma únicamente es requerida para decretos leyes, decretos del Gobierno o decretos de Presidencia, tasados y que en ningún caso exigirían recabarla a las 15.00 horas, y menos en un restaurante".