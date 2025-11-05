El supuesto asesino de Eugenia en Zaragoza ingirió tras el ataque un producto tóxico con la intención de quitarse la vida

El centro adopta medidas de "vigilancia y supervisión" y ha habido reuniones con familiares de la menor y "alumnado implicado"

Compartir







La Policía Nacional investiga la denuncia de una madre por supuesto acoso escolar y agresión a su hija, alumna de un instituto de Petrer en Alicante y que presenta una discapacidad que la obliga a ir en silla de ruedas. La madre de la niña ha difundido en redes sociales vídeos en los que señala que "han intentado" agredir a la menor con "arma blanca" y que, incluso, hay un parte médico de lesiones por ello. Por su parte, el cuerpo policial ha confirmado la existencia de esa denuncia y que se está investigando el caso, aunque no ha dado se ha podido dar más detalles.

En la misma línea de investigación, se ha confirmado que "tanto el centro como la Inspección Educativa han tomado medidas" han explicado que la situación ha sido notificada por el centro en la plataforma del Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia, "tal y como indica el protocolo establecido". Las mismas fuentes han indicado que "el equipo de intervención del centro ha recogido la información necesaria para la gestión de la situación y la toma de decisiones, asesorados por la Inspección, que ha puesto en marcha asesoramiento del ámbito de convivencia" de la Unidad Especializada de Orientación (UEO).

PUEDE INTERESARTE Condenan a 23 años de prisión al joven que mató a su madre tras asestarle treinta puñaladas en la Nochebuena de 2022 en León

Medidas y reuniones

De esta forma, según la administración autonómica, Inspección conoce lo ocurrido y ha activado la UEO mientras que el centro escolar se sabe que ya ha adoptado medidas de vigilancia y supervisión y "va siguiendo los pasos indicados en el protocolo".

La Conselleria de Educación también ha asegurado que "ha habido una reunión con la familia de la alumna afectada" a la que han acudido "todos los profesionales del centro y externos vinculados con la situación". Igualmente, se han mantenido encuentros "con las familias del alumnado implicado".

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 83 años mientras veía una película en un sex shop

Además, ha detallado que "se está acompañando a la alumna para proporcionarle una hoja de ruta que le permita la asistencia al centro con mayor estabilidad y seguridad" y que se está realizando "un seguimiento y contacto directo tanto a la menor como a su familia, durante la jornada lectiva". "Desde Conselleria se está en coordinación con todos los agentes implicados para el seguimiento del caso", ha apuntado.