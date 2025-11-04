Carlos Plá 04 NOV 2025 - 12:26h.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, ha sido la primera en prestar declaración en la Comisión de la DANA del Congreso de los Diputados

Cientos de personas se concentran en Valencia tras la dimisión de Carlos Mazón: "Lo hemos tirado entre todos"

ValenciaVestida con una camiseta negra con la foto de su padre, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O y, ante todo, hija de Manuel 'el barbero', ha relatado la muerte de su padre en la DANA que arrasó la provincia de Valencia.

371 días después de las inundaciones, los familiares de los fallecidos ese trágico día, han tomado la palabra en la Comisión sobre la DANA en el Congreso de los Diputados para pedir "justicia para nuestros muertos" y reclamar responsabilidades penales contra los responsables políticos que "no sabían gestionar la DANA para avisar a la población y salvar nuestras vidas", como ha pedido Rosa.

Una comparecencia que llega un día después de la dimisión de Carlos Mazón, que no aminora el dolor de las víctimas, pero sí supone un "alivio moral y una victoria social". "Mazón no será más honorable presidente de la Generalitat. El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca", ha asegurado.

Rosa ha recordado a los diputados que cuando el ES Alert llegó a las 20:11 horas, la mayoría de los fallecidos ya habían muerto y ha criticado la "incapacidad y la falta de humanidad" de los dirigentes valencianos.

La presidenta de la Asociación de Víctimas ha expresado también su deseo de que la comisión sirva para tomar medidas para que no se repita nada igual.

Manuel murió ahogado en el lodo

El día de la DANA, Manuel "el barbero" había recibido la vacuna del Covid y de la gripe "porque no quería morir". Manuel perdió a su mujer, que falleció a los 54 años, cuando Rosa tenía 27 años. "Él me dio los valores que tengo. Empatica, justa y valiente", ha asegurado.

El 29 de octubre de 2024 hizo puchero para su familia y tenía previsto hacer un arroz al horno al día siguiente, "pero ya no hubo día después".

Manuel acostumbrado a vivir con los desbordamientos del barranco del Poyo, había llegado a patentar varios sistemas para evitar que el agua entrara en las casas. La tarde del 29 de octubre, colocó uno de esos inventos en la puerta de su casa para evitar la entrada de agua. "Me dijo que había colocado las barreras y que se iba a acostar pronto porque estaba febril por las vacunas, pero no se acostó".

En minutos, las situación comenzó a empeorar rápidamente en Catarroja. "A las 19:15 hablé con él. Fue una conversación agónica, estaba ahogándose. Le dije que se subiera a la terraza, pero no podía abrir la puerta por el agua", recuerda Rosa.

Mientras luchaba por salvar su vida, el marido y la hija de Rosa acudían en su ayuda. "Le dije que iban a por él y él me decía que la niña se volviera. Fue la última vez que hablé con él", cuenta.

En esos momentos, consiguió hablar con su marido. "Me explicó que habían llegado hasta la esquina de su calle, pero que no podía cruzar por el agua. Mi hija Aitana insistía en ir a por él y me la pasó. Le dije que mi padre se había subido a la terraza y estaba a salvo, le mentí".

Una mentira con la que Rosa debe de convivir, aunque sabe que hizo lo correcto. "Si no lo hubiera hecho habría perdido también a mi marido y mi hija y mi vida hubiera sido infinitamente peor", asegura.

La realidad es que una enorme ola de agua que se movía a 50 kilómetros por hora arrastró a Manuel fuera de la casa y "murió ahogado en el barro". Desde entonces, Rosa ha asegurado que "se me rompió el corazón".

El fallecimiento de su padre le dio, sin embargo, fuerzas para reclamar justicia para los 229 muertos en la DANA. "Él hubiera luchado por mí si yo hubiera muerto. Pensé que teníamos que unirnos par luchar por ellos", ha explicado a los diputados.