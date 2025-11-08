Redacción Galicia Europa Press 08 NOV 2025 - 19:15h.

El crimen del hombre de 56 años se produjo el 6 de noviembre poco después de las 19 horas

La mujer arrestada, de 36 años, está investigada por el presunto homicidio tras asestar varias puñaladas

VigoLa acusada de matar a puñaladas a su pareja en un crimen que se produjo en la ciudad de Vigo (Pontevedra) este 6 de noviembre ya ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

De 36 años e investigada por el homicidio, la mujer había pasado a disposición judicial tras haber sido detenida por presuntamente asestar varias cuchilladas a un hombre de 56 años. El suceso ocurrió en la antigua estación de autobuses.

Emergencias recibió el aviso pasadas las 19 horas. La víctima se encontraba gravemente herida y los sanitarios que se movilizaron hasta el lugar no pudieron salvarle la vida, al final. Agentes de la Policía Nacional arrestaron poco después a la presunta agresora.

"Oí gritar '¡me están matando'!", dice un testigo

Las instalaciones donde se registraron los hechos están abandonadas por la administración local tras inaugurarse la intermodal de Vigo. Desde que quedaron en desuso, allí suelen dormir personas sin hogar. Algunos se quedaron conmocionados por el crimen.

Según han relatado a La Voz de Galicia, los investigadores les tomaron declaración por si habían visto o escuchado algo. "Oí gritar '¡me están matando!'", recuerda uno de los sintecho que habitan el porche de ese espacio en el barrio de A Doblada.

Tanto víctima como presunta homicida estaban en un colchón de la chabola con cartones que tenían montada. Los testigos incluso ha destacado que, desde hacía unos días, otro varón se les había unido a descansar allí. Era amigo del fallecido.

Precisamente fue él quien descubrió la escena, cuando regresó de orinar y descubrió que a su colega le habían acuchillado. Inmediatamente buscó un teléfono para pedir ayuda, según publica el citado medio gallego.